Milé děti, než půjdete do školy, zapamatujte si: Zeman lže a jeho okolí krade

27. 8. 2021 / Karel Dolejší

Z nedostatku domácí příležitosti je nanejvýš žádoucí, aby děti za účelem hledání vzorů pozorně sledovaly dění v zahraničí.

Milé děti, než vám skončí v mnoha ohledech neveselé prázdniny a vrátíte se (přinejmenším na čas) zpátky do lavic, nelze obejít několik slov na adresu současné hlavy státu a politické situace vůbec.



Jednání sněmovní komise pro kontrolu tajných služeb právě ukázalo, že prezident Zeman zase jednou lhal, když tvrdil, že Bezpečnostní informační služba (BIS) bez povolení odposlouchávala jeho okolí, že mu to premiér prý slíbil zastavit (k čemuž ze zákona nemá pravomoc) a že byl "možná" odposloucháván i on sám.

Pro připomenutí: Miloš Zeman je ten pán na Pražském hradě, jehož poradci a "neporadci" mají nekonečné potíže s bezpečnostní prověrkou a lidé kolem něj tu kradou lomový kámen v Lánech, tamhle porušují protipandemická opatření, onde rozkrádají evropské dotace, ještě jinde tunelují výnosy z loterií.

Jinak řečeno, kolem patologicky prolhaného prezidenta se pohybují lidé schopní jednoho dne rozkrást třeba i jeho státní pohřeb.

Je pravda, že i v řadě jiných zemí mají v čele státu podivné postavy, které jim dělají spíše ostudu. Museli byste ale hledat dosti dlouho a zajet si třeba až na Filipíny, než byste našli stát, který má v čele tak neuvěřitelné lidské ubožáky jako právě ten náš.

Milé děti, nebuďte hloupé jako takzvaní "absolventi vysoké školy života" věčně se zalykající vztekem a komplexem méněcennosti. Učte se jazyky a sledujte dění za hranicemi, i když vám někteří dospělí tvrdí, že prý máte být (na Miloše Zemana a jeho kumpány?) hrdými Čechy a nic víc nepotřebujete.

V Praze je zrovna na státní návštěvě německý spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Nejde o žádného hrdinu se superschopnostmi, ale aspoň je to slušný člověk. Takových jako on je kolem spousta, to on je "normální" prezident, ne ten náš. Slovenská prezidentka Čaputová, italský prezident Mattarella, švýcarský Parmelin, rakouský Van der Bellen, finský Niinistö a spousta dalších politiků v čele cizích států se mnohem více podobají Steinmeierovi než Zemanovi.

Lidé v těchto zemích by se většinou nesmírně styděli už za to, kdyby jejich prezident v zahraničí kradl psací potřeby jako Zemanův předchůdce - nemluvě vůbec o tom, kdyby se choval jako samotný Miloš Zeman.

Ne všude dospělí chtějí rozvíjet středoasijskou politickou kulturu s bezmezným obdivem k nemožné hlavě státu. Daleko obvyklejší je, že si země zakládá na své civilizovanosti.

Milé děti, pilně jezděte na školní výměnné pobyty, dokud to ještě jde.

Až dospějete, nezbude vám, než český chlív znova od základu vyčistit, jako to už jednou zkoušeli mladí v roce 1989.

Připravte se důkladně a udělejte to chytřeji než my.

Hodně štěstí.

