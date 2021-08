Průběžné zpravodajství:

Koronavirus: Britský expert varuje, že velká shromáždění vyvolají vlny nákazy

26. 8. 2021

- Rozšíření varianty delta znamená, že očkování zřejmě nebude oním kouzelným prostředkem proti pandemii, v který mnoho vlád doufalo, konstatuje nová zpráva z Economist Intelligence Unit. Instituce apelovala na vedoucí politiky, aby vypracovali novou dlouhodobou strategii proti covidu.



- Británie ve středu zaznamenala dalších 35 847 denních nákaz a dalších 149 denních mrtvých. Celkem v Británii na covid zemřelo 132 003 osob,avšak státní britský statistický úřad registruje 156 000 úmrtí, kde je covid zmíněn na úmrtním listě. Počet umírajících ve věku od padesát let mírně stoupá, nyní je jich 7 procent. Vládní epidemiologický poradce Ravindra Gupta varoval, že povolení velkých shromáždění povede "k podstatnému nárůstu" počtu infekcí. Na jednom shromáždění v Cornwallu se nedávno nakazilo 5000 osob.

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, šéf Světové zdravotnické organizace, opakoval, že data ohledně prospěchu a bezpečnosti třetích vakcín proti covidu jsou neprůkazná, bohatší státy se však přesto třetí očkování chystá provádět.



- Firmy Pfizer a BioNTech oznámily, že podaly v USA žádost o schválení své třetí, posilující vakcíny.



- Čína kritizovala americkou "politizaci" úsilí zjistit původ koronaviru a zopakovala pochybný požadavek, aby byla vyšetřována jedna americká vojenská laboratoř. Americké výzvědné služby zveřejnily zprávu o původu koronaviru, která je neprůkazná.



- Američtí vojáci se musejí okamžqitě podrobit očkování proti covidu, poté, co vakcína Pfizer/BioNTech byla plně schválena, řekl americký ministr obrany Lloyd Austin. Poukázal na to, že více nž 800 000 vojáků z 2,1 milionu, včetně záložáků, není očkováno.



- Brazílie oznámila, že bude očkovat posilujícími vakcínami zranitelné lidi, osoby s potlačeným imunitním systémem a lidi nad 80 let.



- Poprvé od největšího ohniska nákaz, které vzniklo letos v květnu, informuje nyní Tchajwan o nulovém počtu nákaz. Covid na Tchajwanu mezitím usmrtil asi 800 osob. Občané Tchajwanu vedli v roce 2020 a 2021 víceméně normální život, bez lockdownu, avšak s uzavřenými hranicemi.



