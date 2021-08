Tony Blair o Afghánistánu: Americkou politiku nelze dělat na základě imbecilního sloganu

23. 8. 2021

Moderátor: Tony Blair učinil rozhodnutí, aby se britská armáda r. 2001 přidala k americkému úsilí svrhnout Talibán v Afghánistánu. V neděli Tony Blair označil stažení amerických vojsk a opuštění Afghánistánu jako "tragické, nebezpečné, zbytečné a ne v zájmu Afghánistánu ani Británie. Tony Blair označil americké rozhodnutí za poslušnost "imbecilnímu americkému sloganu" o tom, že je nutno "ukončit nekonečné války". To je heslo, které používá nynější americký prezident Joe Biden. Po dvaceti letech, desetitisících mrtvých a bilionech vydaných dolarů, Tony Blair dostal v neděli otázku, zda kdy lituje, že se rozhodl vyslat vojska do Afghánistánu.





Tony Blair: V době 11. září jsem byl premiérem. Rozhodl jsem, že bychom měli podpořit Ameriku a státy po celém světě a odstranit Talibán v Afghánistánu z vlády, protože poskytoval útočiště al Kajdě, která nesla odpovědnost za útok z 11. září. Měli jsme, ano, dvacet let velkých obtíží, ale také skutečného pokroku. A myslím, že problémem bylo, že nakonec musíte v těchto situacích být připraveni zůstat angažováni na dlouhou dobu. A já vím, jak obtížné je to to udělat. Ale nakonec, koncem roku 2019, jsme byli v situaci, kdy počty vojáků byly výrazně sníženy, Amerika tam měla několik tisíc vojáků, NATO tam mělo asi osm tisíc vojáků. Afghánistánu bylo možno pomoci další etapou jeho pokroku. Ale pak jsme se rozhodli z politických důvodů, že musíme odejít. Za předchozí americké vlády a pak za této. A i když já rozumím tomu, jak obtížné jsou tyto věci, pokud na tom záleží, a já si myslím, že na Afghánistánu záleželo, záleží nám na něm, musíte být připraveni nevzdat se. Dlouhodobě. A dodělat to až do konce. I když je to složité a i když je to bolestné. Protože je to důležité. Pro naši bezpečnost a samozřejmě i pro lidi v Afghánistánu.



Reportérka: O dvacet let později, litujete, že jste tam vyslal britská vojska? Když teď vidíte, že se toho tam vlastně moc nezměnilo? Pro lidi v Afghánistánu?



Tony Blair: Myslím, že je důležité si uvědomit, když hovoříte s Afghánci, že tam za posledních dvacet let bylo množství pokroku. Ekonomika je tam asi třikrát větší, než byla před dvaceti lety. Letos by šlo studovat na univerzity asi 200 000 Afghánců. Z nichž byly 50 000 ženy. Když pohlédnete na školství, a jak se změnilo, většina Afgánců vyrostla ne za vlády Talibánu. Je to mladé obyvatelstvo. Myslím, že ten příběh v Afghánistánu ještě neskončil. A je mi velmi jasné, když s lidmi mluvím, že lidé v Afghánistánu budou opravdu chtít, mnozí z nich, pokud budou moci, změnit to, co se stalo. Ale v takovéto situaci jsme být nemuseli. Pravdou je, že jsme měli úspěchy. A rozhodnutí odejít, které začalo dohodou z února 2020, za předchozí americké vlády, to rozhodnutí bylo učiněno v podstatě z interních amerických vnitropolitických důvodů. Které chápu, plně tomu rozumím. Ale nemuseli jsme to udělat, mise v Afghánistánu byla úspěšná. Mohli jsme zůstat pevní a mohli jsme to úspěšně dodělat.



Reportérka: Doufáte, že když používáte slov jako "imbecilní", důrazných slov, že vám budou lidé naslouchat? Že se to neztratí mezi všemi těmi komentáři?



Tony Blair: To slovo bylo spojeno s tím heslem. Ten slogan používají v USA lidé všech politických přesvědčení. "Nekonečné války". A důvod, proč já s tím sloganem nesouhlasím, je, za prvé, nebyli jsme v Afghánistánu stejným způsobem, jakým jsme tam byli před deseti nebo před dvaceti lety. Měli jsme zvládnutelnou situaci. Mohli jsme pokračovat, zvládat to a pomoci té zemi. Ale je to také proto, že nakonec, a já to říkám navzdory tomu, že mám pro Joea Bidena velký respekt, jak pro prezidenta, tak pro něho osobně, rozhodnutí realizovat nějakou politiku nemůže být založeno na sloganu. Musí to být rozhodnuto na základě promyšlené strategii. A to je to, co jsem chtěl říci. Politické slogany jsou pro kampaně. Avšak když řešíte dlouhodobý zájem své země, když zastáváte vedoucí postavení na světě, je důležité si to řádně rozmyslet a hluboce analyzovat to, co je v zájmu nejen vaší země a jejích spojenců, ale i to, co je v zájmu vašich vlastních hodnot.



Reportérka: A závěrem: Vy jste zjevně ve styku s lidmi v Afghánistánu.



Tony Blair: Myslím, že lidé v Afghánistánu, víte oni toho museli za posledních několik desetiletí prožít tolik. Jednou smutnou věcí ohledně Afghánistánu je, že když se podíváte na staré filmy z šedesátých let, z Afghánistánu, uvidíte, že to byla země, která měla opravdu slibnou budoucnost. Umírněná země. A bohužel museli zažít doslova téměř půl století problémů a katastrof. Dnes tam žije spousta mladých lidí, kteří zažili svobody posledních dvaceti let, a já si myslím, že oni najdou způsob, jak se prosadit. A to, o čem musíme my nyní rozhodnout, je, a měli bychom to učinit koordinovaně, hlavní země by se měly spojit, co můžeme udělat, abychom jim mohli pomoci a abychom je mohli podpořit. Ano, samozřejmě, mnoho Afghánců má v této chvíli pocit, že byli zrazeni, ale je možné, abychom během času ukázali, protože my v této situaci stále máme určitý vliv, že stále máme vůči nim pocit povinnosti a také vůči svým strategickým a bezpečnostním zájmům. A můžeme pomoci. A měli bychom pomoci.



