Plynařské objekty v problematické oblasti náhradního vedení velmi vysokého napětí u Břeclavi

Dobrý den pane Čulíku,

díky za zprávu. Díval jsem se před odesláním článku na několik plynařských objektů okolo a zvažoval jsem, jestli je uvést nebo ne. Nechtěl jsem dělat paniku, navíc té problematice nerozumím, tak jsem je neuvedl. Celá oblast je poseta starými nebo novými plynovými vrty. Asi je to plyn, protože nafta vypadá jinak. Vytěžené vrty se používají jako podzemní zásobníky. V místě je asi velký podzemní zásobník plynu. Ty jednotlivé zásobníky sice asi jen velmi mírně, ale přesto unikají. V tom případě je to opravu pikantní, jak uvedl čtenář. Dělal jsem několik let pro rafinerie, tak vím, co to jsou nekontrolovatelné úniky plynů.

Ta velká trubka z kompresorové stanice Transgas prochází velmi pravděpodobně tou rudou oblastí.



Vpravo nahoře je Zásobník plynu Transgas. Vlevo nahoře je kompresorová stanice Břeclav. Mezi nimi a množstvím vrtů jsou nataženy velmi pravděpodobně dlouhé kovové trubky. V okamžiku poruchy vznikne silné elektrické potenciálové pole v místě poruchy. Vše kovové může zavléct tyto vysoké potenciály daleko od místa poruchy. Plynové trubky jsou většinou na povrchu izolovány asfaltovým povlakem. Nicméně v místě čerpadel, měření atd. mohou být doteky kovu s půdou. O to je to horší.





Přeji příjemné odpoledne.

Je velmi těžké říci, co to udělá. Nejsem expert na plyn, proto jsem to neuvedl. Možná se teď ale plynaři chytají za hlavu. Spíše asi půjde o jejich měření, regulaci a servopohony. To vše by mohlo být poškozeno. Nechám to na nich. Mou mapu s vyznačenými oblastmi mají. Má ji i Policie ČR, tak ať ji použijí. Já jsem ochoten spolupracovat, ale jen na přímou výzvu někoho z ohrožených.