Talibán umí vybírat daně, neumí řídit stát ani stimulovat ekonomiku. Neumí stavět nemocnice

23. 8. 2021

Moderátor rozhlasu BBC: Zoufalé scény, jichž jsme svědky na letišti v Kábulu, jsou všechno důsledkem strachu. Strachu, co by mohla znamenat vláda Talibánu pro ženy, pro ty osoby, které přímo pomáhaly západním úřadům, pro všechny ty občany, kteří přijali svobody, které západní státy pomáhaly do Afghánistánu zavést. Takže jaký stát Talibán vytvoří? Organizovat povstání není totéž jako řídit zemi. Jak bude vláda strukturována, jak bude financována? Mnoho bojovníků Talibánu se ani ještě nenarodilo, když byl tento režim v roce 2001 svržen. Takže jak bude vypadat jeho nová inkarnace? Vanda Felbab-Brown je expertka na Afghánistán v Brookings Institutu ve Washingtonu, D.C.:

Vanda Felbab-Brown: Talibán sám je střechová organizace různých místních skupin. Je velmi efektivní v udržování soudržnosti, ale není to monolitní entita. V devadesátých letech bylo cílem Talibánu zlikvidovat veškeré projevy modernosti. Tak tomu dnes není. Talibán si dost přeje, aby fungovala ekonomika, ale to neznamená, že jsou všichni umírnění, co se jejich náboženských postojů týče, co se týče jejich názorů na to, jak by se mělo zacházet s menšinami, jak by se mělo zacházet s ženami. O těchto otázkách se zuřivě diskutuje. Takže některé ty rozpory, jichž jsme svědky, v prohlášeních mluvčích, například, o respektu pro práva žen podle šaríi, jimž pak protiřečí zprávy z oblastí mimo Kábul, nebo i z Kábulu, to není jen projevem lhaní, i když to se samozřejmě může také vyskytovat, ale je to také odrazem interních sporů, v rámci nichž probíhá úsilí určit, jak budou vypadat konkrétní příkazy Emirátu.



Moderátor: Vypadá to, podle toho, jak to popisujete, že je Talibán spíš něco jako franšíza. Než vláda.



Vanda Felbab-Brown: No, já bych výrazu franšíza nepoužila. Talibán je vláda. Bezpochyby existují velké rozdíly v názorech u vedoucích představitelů i u vojenských velitelů na střední úrovni, kteří získali v posledních letech velkou moc. Mnoho těchto lidí je mladých. Velkým rozdílem ve srovnání s Talibánem z devadesátých let je to, tehdy bylo jak vedení, tak řadoví členové byli nesmírně izolovaní od vnějšího světa. Dnešní mladí členové Talibánu používají mobilní telefony, sociální sítě. A tak jsou velmi ctižádostiví, jsou plní adrenalinu, jsou nadšení vítězstvím, nemají pocit, že musejí dělat kompromisy, protože nemají osobní zkušenost s tím, jak děsivě Talibán zemi poškozoval před dvěma desetiletími.



Moderátor: Spojené státy zmrazily zahraniční kapitál Afghánistánu. Humanitární finanční pomoc byla zastavena. Co se stane v Afghánistánu?



Vanda Felbab-Brown: No Talibán a vláda, nebo vlastně jen Talibán, nemají možnost odstranit ztráty způsobené zastavením západní hospodářské pomoci. Byla bych velmi překvapena, kdybychom byli svědky toho, jak Čína velkou měrou ekonomicky vstupuje do Afghánistánu. Rusko má velké řeči, ale v praxi poskytuje velmi málo hospodářské pomoci. Pákistán je v katastrofální hospodářské situaci. Írán je v bankrotu. Tálibán je velmi dobrý při vytváření pořádku a při nucení lidí, aby dodržovali příkazy. Talibán je velmi efektivní při vybírání daní ze všeho. Nejen z prodeje narkotik, nejen od řidičů kamionů, ale třeba i ze zabíjení ovcí ve vesnicích. To je v ostrém kontrastu s vládou posledních dvaceti let, která nedokázala vybírat daně skoro vůbec. Občané se rozsáhlým způsobem vyhýbali placení daní a existovala obrovská korupce. Tálibán umí velmi efektivně prosazovat svou autoritu a vybírat daně. Nemá ale schopnost dělat nic jiného, než proměňovat ty peníze ve válečnou mašinérii. A je to podle mého názoru velká otázka, zda bude Táliban schopný provozovat vůbec nějaké služby. Oni nic nedělají. Talibán organizuje pořádek, ale nestaví nemocnice. Nebuduje kliniky. Neumí vytvořit moderní systém dodávky elektrické energie. Takže jestliže si odcizí všechny cizince a vyženou ze země nebo zabijí všechny technokraty, budou mít peníze, ale nebudou vědět, jak peníze proměnit ve služby a provozovat jakékoliv prvky státu. Nemluvě o moderní ekonomice.



Moderátor: Jaký stát myslíte v Afghánistánu vznikne?



Vanda Felbab-Brown: Pokud vznikne v Afghánistánu režim jako v Íránu, to by byl nejlepší výsledek. Co tím mám na mysli? Ano, je tam Nejvyšší rada duchovních, je to nejvyšší zdroj moci, ale ten dovoluje určité změny mocenských vztahů v exekutivě, ideálně, v nejlepším případě, prostřednictvím voleb, a dovoluje ženám přístup ke vzdělání. Menší množství svobody by byla verze ze Saúdské Arábie. A samozřejmě nejhorší verze by byl režim jako v devadesátých letech. To by znamenalo, že ženy by nesměly vycházet z domova, docházelo by k obrovským čistkám a popravám. V každém případě je to autoritářský režim a jestliže Západ zaujme postoj, že vůči Afghánistánu uplatní rozsáhlé sankce, ve snaze přimět režim ke kolapsu, nebo v naději že rozsáhlými sankcemi je přimějeme k demokracii, budeme směřovat k zklamání, které bude neúčinné a silně kontraproduktivní.



Moderátor: Existuje potenciál pro tříštění Talibánu?



Vanda Felbab-Brown: Západní politická strategie USA a NATO za posledních dvacet let se systematicky snažila roztříštit Talibán. A Západu a NATO se to nikdy nepodařilo. Částečně to bude záviset na tom, do jaké míry bude Talibán schopen odměnit své bojovníky. Jaká jim poskytne pracovní místa. Za posledních dvacet let jste buď pěstovali mák na narkotika, nebo jste pracovali v afghánských bezpečnostních jednotkách nebo v Talibánu. A často měla rodina jednoho člena v afghánské armádě, jednoho člena v Talibánu a zároveň všichni sklízeli mák. Jestliže Talibán vytvoří drastický stát, vytvoří nezaměstnanost a neposkytnou pracovní příležitosti svým bojovníkům. To vyvolá velké množství politické nestability.



Podrobnosti v angličtině: ZDE (audio, od minuty 20)

