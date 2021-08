Britský ministr zahraničí českého původu - jeden z nejhorších Johnsonových ministrů

21. 8. 2021

21. 8. 2021





Dominic Raab, Johnsonův ministr zahraničí, původem Čech, se stal terčem zuřivé kritiky, když v době pádu Kábulu odjel na Krétu na dovolenou a zakázal ministerským úředníkům, aby mu OHLEDNĚ ČEHOKOLIV! telefonovali. Opozice i četní konzervativní poslanci, vojáci a diplomaté, požadují jeho rezignaci, avšak Boris Johnson žádné své ministry, ani ty postižené nejhoršími skandály, nikdy nevyhazuje. Jak na to mnozí opakované poukazují, Boris Johnson se systematicky obklopuje v ministerských funkcích jen lidmi třetího řádu, aby mu, také člověku třetího řádu, nemohli konkurovat. Na začátku své kariéry Johnsonova ministra zahraničí se Dominic Raab proslavil tím, že nevěděl, že Dover je nesmírně důležitý britský přístav pro obchod s Evropou...



Vyjímáme několik odstavců ze zhodnocení Dominica Raaba od komentátorky Mariny Hyde:



Je možné vypadat svalovitě, když telefonujete? To je zcela zjevně postoj, o nějž se snaží "zuřivě angažovaný" politik Dominic Raab na oficiální fotografii, kterou zveřejnilo britské ministerstvo zahraničí, aby vytvořilo dojem, že Raab během pádu Kábulu jedná jako ministr zahraničí. (Pozn. JČ: Je známo, že Johnsonovi ministři se šovinisticky na fotografiích a při televizních rozhovorech obklopuji britskými vlajkami, proč ale má Raab na této fotografii i vlajku čínskou? On je představitelem komunistické Číny?)





Nechávat se fotografovat jak telefonuje, bylo oblíbeným trikem George W. Bushe, i když všechny ty jeho fotky se přímo nabízely podtitulku: "Koukej, táto, oni mi dovolili telefonovat!"





(...)







Raabovi úředníci na ministerstvu zahraničí se zapřísáhali, aby zatelefonoval afghánskému ministru zahraničí v Kábulu a vyjednal s ním evakuaci Britů z Afghánistánu. Raab to odmítl udělat, že je na dovolené. Zakázal ministerským úředníkům, aby mu telefonovali o ČEMKOLIV. Posléze přišlo ministerstvo s vysvětlením, že by tento neuskutečněný rozhovor stejně nebyl k ničemu, i kdyby se býval uskutečnil. Je to pozoruhodný způsob obrany, upozornění, že to, co britská vláda dělá, je stejně k ničemu.

(...)







V každém případě, od té doby, co se Raab vrátil ze své dovolené na Krétě, hovoří freneticky o všech těch telefonátech, které nyní uskutečnil. Raabův účet na Twitteru je nyní plný tvítů začínajících: "Hovořil jsem s ministrem Blinkenem..." "Hovořil jsem s šejchem Abdullahem bin Zayedem..." "Hovořil jsem s dr. S Jaishankarem..." Na což,musí přijít jen jediná reakce: Ano, TO JE TVOJE PRÁCE. PROČ O TOM TVÍTUJETŠ? CHCEŠ SNAD ZA ODMĚNU ZMRZLINU?Tato epizoda odhaluje daleko hlubší problémy s post-imperiální, post-brexitovou Británií - kde je vlastně úplně po všem. Svědčí to výmluvně o jejím nynějším místě na světě, nemluvě o kalibru lidí, kteří se dnes dostávají do vrcholných postavení ve vládě. Stejně tak, jak se zdálo, že je nemožné, aby byl horší premiér než David Cameron, dokud nepřišla do premiérské funkce Theresa Mayová, se zdálo, že je nemožné, že může být někdo horší než Mayová, než se do premiérské funkce dostal Boris Johnson. Boris Johnson odešel z funkce britského ministra zahraničí poté, co vytvořil jasný dojem, že nikdo nemůže být víc nemožným a línějším ministrem zahraničí než Boris Johnson, ale tento předpoklad nyní také padl. Vznikající trend je že jediná cesta je směrem dolů.A když se na to díváme takto, otázkou určitě není, zda by měl Raab rezignovat, ale zda naopak se perfektně nehodí pro svou roli - zosobňuje totiž tolik hodnot toho, co je nyní profesně povinen nazývat "globální Británií" - nekompetentní, postiženou nedbalostí, izolovanou, zemi, vůči níž všichni stále více pociťují antipatie - a zemi, která se brání argumentem, že je jedno, že se nic kompetentně nedělá, protože na ničem stejně nezáleží. Dominic Raab ve své funkci zřejmě zdaleka není omylem - je to zřejmě správný muž na svém místě - nepřítomný ministr zahraničí pro nepřítomnou zemi.Kompletní článek v angličtině ZDE