Skotská premiérka požaduje, aby Británie přijala víc afghánských uprchlíků

19. 8. 2021

čas čtení < 1 minuta

Nicola Sturgeon: V zásadě vítám příslib londýnské vlád zahájit program přijímání afghánských uprchlíků, je to opravdu důležité. Avšak co se týče podrobností, myslím, že ten program je zoufale nedostatečný a nejde dostatečně daleko. Příslib je přijmout dlouhodobě 20 000 afghánských uprchlíků a my ani nevíme, co znamená to slovo "dlouhodobě", je nedostatečný, ale příslib pro letošek je jen 5000 lidí. A vzhledem k rozsahu hrůzy, která vzniká v Afghánistánu, vzhledem k odpovědnosti, kterou za to nese Británie, stejně jako další země, myslím, že existuje humanitární nutnost, aby Británie udělala daleko víc a já budu dál apelovat na pana premiéra, aby to udělal.





