Hádka o Afghánistánu ve studiu televize BBC

19. 8. 2021

čas čtení 2 minuty

Foto: Bývalý britský ministr pro mezinárodní rozvor Rory Stewart, který prošel pěšky celým Afghánistánem

Hasan obvinil západní vlády ze "lhaní" světu poté, co během války v Afghánistánu přišly o život tisíce lidí. Argumentoval, že by se neměla v regionu vést "nejkonečná válka". Řekl, že podporuje, aby západní jednotky nakonec odešly, avšak ne tímto "děsivým způsobem", jak se to provádí v posledních několika letech. Rory Stewart řekl, že nerozumí tomu, co Hasan říká o Afghánistánu, protože situace v zemi byla daleko klidnější, než jak o tom hovoří Mehdi Hasan. Bývalý britský ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart, který prošel celý Afghánistán pěšky, a známý americký televizní komentátor Mehdi Hassan se tvrdě střetli v diskusním pořadu televize BBC Question Time ohledně Afghánistánu. Hasan obvinil západní vlády ze "lhaní" světu poté, co během války v Afghánistánu přišly o život tisíce lidí. Argumentoval, že by se neměla v regionu vést "nejkonečná válka". Řekl, že podporuje, aby západní jednotky nakonec odešly, avšak ne tímto "děsivým způsobem", jak se to provádí v posledních několika letech. Rory Stewart řekl, že nerozumí tomu, co Hasan říká o Afghánistánu, protože situace v zemi byla daleko klidnější, než jak o tom hovoří Mehdi Hasan.





Hasan poukázal na to, že během posledních dvaceti let americká a britská vláda "lhaly" lidem, že se situace v Afghánistánu řeší a že se zlepšuje. Poukázal na to, že o život přišly tisíce lidí a zpochybňoval, zda západní intervence v Afghánistánu vůbec funguje. Dodal: "Ve který okamžik řekneme, že už to stačí, musíme to skončit, i když se to udělá, a já si myslím, že se to udělalo děsivým způsobem," avšak skončit to musí. Nemůžeme mít nekonečnou válku a dělat totéž znovu a znovu a očekávat jiné výsledky."



Rory Stewart, který pracoval a žil v Kábulu několik let, řekl Hasanovi: "Vy drsně dezinterpretujete situaci, bojové operace skončily r. 2014. Od roku 2014 provádíme letecké operace na podporu afghánské národní armády. Proti našim pozemním jednotkám nevznikal žádný podstatný tlak, nikdy se nedostaly do bojové sitauce. Takže tahle interpretace, kterou šíří Biden a kterou se pokoušíte šířit i vy, že jsme stále uvízlí uprostřed krvavé občanské války a že nemáme jinou alternativu než odejít, je naprosto falešná. Milionům Afghánců se za poslední roky zlepšil život, vy jste příliš pesimistický."



Stewart se ptal, zda Hasan nedávno byl v Kábulu a poukázal na to, že on sám byl svědkem dramatických změn mezi Afghánci před dvaceti lety a nynáí.



Hasan zaútočil na Trumpovu vládu, že souhlasila, že odejde z Afghánistánu v podstatě bez jakýchkoliv podmínek a poukázal na to, že většina americké politické pravice bude nyní zneužívat uprchlické krize k vyvolávání xenofobie v obyvatelstvu."

1