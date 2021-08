SEDM hříchů Sputníků

První

Reinfekce

Koncem června se zjevila zpráva, že i v Rusku dochází k reinfekcím Covidu i u plně očkovaných obyvatel. Jak je to možné? Copak se to shoduje s nepokornými proklamacemi kremelské moudré vrchnosti? Netuším. Podle všech stoprocentně lžipodobných informací z oficiálních kremelských zdrojů, jsou veškeré tamní vakcíny proti Covidu jasně nejlepší. Bez výjimek, bez uzardění. Totéž tvrdí i petrohradští trollolo, Sputnik nikoli V, jeho české flastenecké klony a ta pravá řetězová kremelská vlákna.

A dosahují-li tedy jejich domácí vakcíny minimálně 97,1 až 100 % účinnosti? Protože takto halasně se pyšně chlubí výrobci vakcín v Rusku. S takovými výsledky nemá pražádná mutace šanci na vakcinační průlom. Prostě nemá. Natož nějaká z Indie. Vše ostatní jsou podlé pomluvy.

Tak proč dochází k opětovným nákazám? Vidím za tím další z mnoha spiknutí vnějšněvnitřních a vnitřněvnějších zakuklenců, neziskovek, teroristů Navalných extrémistů a sibiřských šamanů, hledajících nové hrdiny pro novodobá Oloncha. Jinak to nelze vysvětlit. Dokonce dochází k novému onemocnění i u těch pár procent lidí, kteří prodělali Covid a navíc mají i plnou vakcinaci.

Už je jasné, že v Rusku dojde k přeočkování. Čím dříve, tím lépe. Rovněž je jasné, že povinná vakcinace spěchá s rychlostí nevídanou. S touž rychlostí narůstá i počet zatvrzelých odpůrců. Rusko bylo první ve vakcínovém klání, pravda opět za užití dopingu, podvodů a lží, ale Kremlu nikdy na maličkostech nesešlo. Hlavní je výsledek. Byli první. Celý svět to teď ví. Navždy to bude vědět. Co ovšem okolní svět ví také? Ví, že je Rusko taktéž první na světě v nechuti k očkování.

Druhý

Revakcinace kremelským způsobem

Odborníci v Rusku doporučují přeočkování všem, kteří byli naočkováni víc než před půl rokem. Jakže? Kdy vlastně v Rusku začali očkovat? Aktuálně máme Srpen. Snad mají srpen i v Rusku. A to znamená přesně co? Dle podmínek samotného výrobce má následovat druhá dávka po 21 dnech. Změna. Pak ale až po 42 dnech. Změna. Pak až po 90 dnech. Změna. A proč ne až po 180 dnech? Dejte to tam pane Alexandře Gintsburgu. Jsou snad lakomí? Ano, jsou. Kolik tedy chtějí přeočkovávat lidí, když je rozdíl takto nestabilní? A jaké procento účinnosti dvoudávkového Sputniku V vůbec je? No jaké je po rozpětí dávek 21, 42, 90 nebo 180 dní? To jako fakt je stejná tak i tak? Mutace Delta na tuto zapeklitou otázku odpověď našla. Na rozdíl od Kremlu.

Jen jestli ovšem přeočkování je přeočkování. V Rusku jeden nikdy neví. Bude tedy přeočkování po kompletním završeném očkování, nebo chtějí z nutnosti znovu podávat první dávku Sputniku V, protože naočkovali jen první dávku a druhá jednoduše schází? Ovládlo snad lakomství druhý vektor?

Pozitiv je potřeba. Na Čukotce je proočkováno až 100 % lidí. Blahopřeji k dobrým výsledkům. V Rusku sic 100 % žádná míra, ale i tak. Ouha, ještě je tam ale slovo 100 % vytipovaných… ty, ty a ty tumáš vakcínu a jste stoprocentně naočkovaní. Pošlete to do Kremlu. Prémie sem a jelikož jsem lakomec a vzývám Mamona, tak nikomu nic.

Třetí

Nedýchat, hlavně nedýchat, prosím

Další vysvětlení, proč v Rusku má Delta na růžích ustláno. Podle akademiků totiž nakažení vydechují mnohem větší nálože viru. To jim snad závidí? A tento posílený výdech prolomí imunitu. Nikoli méně funkční Sputnik, Sputnik Light, EpiVacCorona a CoviVac, ale nálož dechu to byla. To ona způsobila. Nebo za to mohou ruští občané, že příliš vydechují? Měli by se nad sebou zamyslet. Zamyslet se dřív, než se nad nimi zamyslí věrchuška. Ta když se zamyslí, dobře to nedopadá. Nikdy. No, zamyslí…? I dýchat by zakázali. Závistivci jedni.

Takže povinně minimálně 60 % zaměstnanců očkovat, 30 % na home alone, zaměstnaní chronici a starší nad 65 let domů. Ani nos nevystrčit. A příliš nedýchat. I lavičky v parku obrátili vzhůru nohama. Do hospod a kaváren směli jen povaleči s kvéerkem.

Vakcínová diplomacie běží, ale doma se nemají čím očkovat. Vakcíny docházejí a v mnohých částech země už nejsou. Zbyly pouze smutné jehly a prázdné stříkačky. A závist. Čím budou plnit normy povinného očkování?

Čtvrtý

Loterie

I ve velké zemi mají loterii. Znovu Ufa v Baškortostánu. Ta Ufa, kde komisaři EMA a WHO našli velké nedostatky ve výrobě ruských vakcín. To bylo v Kremlu iracionálního hněvu. Samotný Satan to prý spískal. Právě nedostatky, které odhalili regulátoři na Slovensku a v Brazílii, kontroloři hlásili. Samozřejmě tam i tam hněvivě lhali a vedli kampaň, ale potají se právě ony příčiny v Ufě nalezly a zdokumentovaly.

Za očkování v loterii byt. Byt chtějí hodně, proto se očkování raketově zvýšilo. Ke vzteku a hněvu vakcíny došly. Opět je potřeba dodat, že odpor proti vakcínám v Rusku je eminentní. Nepěkných 62 % trollí továrny vytrolili na domácí půdě. Ta vakcína je špatná, po tamté hodně umírají a tamta mění lid v opice. Neskutečných 42 % odmítá veškeré vakcíny proti Covidu, i ty západní. Ani čínské se nehodí. Na EMA se tlačí horem dolem Zemanem Orbánem, ale ruští úředníci tajně práskli, že je vakcína od CanSino Biologics Inc. záměrně brzděna v uvedení na ruský trh.

Pátý

Stále sovětský klokot

Stále stejný, stále stejný postup Ruska. V JAR nezávislí vědci a odborníci váhají nad schválením Sputniku V a vakcíny Sinovac. Regulační úřad SAHPRA nekoná dle požadavků z Kremlu. Proto je potřeba soudružsky zademonstrovat, zanadávat, zrabovat a prosadit tak kremelský zájem. Militantní krajně levicová EFF vyhrožuje protesty v sídle SAHPRA pokud do týdne nepovolí v JAR ruské a čínské vakcíny. A kubánské. Dle vyhrožujících nejsou potřeba podklady, data, bezpečnostní protokoly, je potřeba schválit. Vždyť přeci Kreml registroval, ostatní tedy již nemusí. Plamenně tak hovoří vůdce hasičů EFF Julius Malema. Známe toto politické smilstvo ala Kreml, kdy nezáleží na bezpečnosti a na lidských životech, na ekonomických ztrátách, záleží jen na uspokojení Kremlu a na vůli Kremlu a na výhodách pro Kreml. A jak se k tomu vyjádřili tvůrci a stvůrci Sputniku V? Kvitují a saglasují tyto nátlakové politické akce. Pochvalně si chrochtají nad tím, že uvědomělý lid v Jihoafrické republice žádá rychlé zavedení kremelských neřestí. Zavedení těch správných vakcín proti Covidu.

Je přeci zcela jasné, že právě Rusko a Kuba patří mezi nejvíc proočkované země světa a že v Rusku, Číně a na Kubě se to jen hemží západními schválenými vakcínami.

Šestý

Vakcínové obžerství

Objevila se vakcína EpiVacCorona aneb další z řady záhadných zázračných ruských vakcín. Rostou jako houby po dešti. Samotný Belzebub je snad šlechtí. Dostupné údaje o vakcíně EpiVacCorona. Asi tak. Bylo nebylo, bude nezbude. Nejedná se o další vektorovou vakcínu, jde o vakcínu peptidovou. Vyvinul ji Vector v Novosibirsku. Vakcína byla zaregistrována dne 14. října 2020. Takový kremelský vakcinační kvapík to byl. Svět ve vakcinační temnotě a v pokrokovém progresivním Rusku již třetí vakcína na obzoru. Třetí fáze klinických testů EpiVacCorony je zahájena v listopadu 2020. Předběžné výsledky mají být k mání až koncem tohoto roku, nebo už začátkem roku 2022. Čím to tam tedy místo nedostatkového Sputniku V vlastně očkují? EpiVacCoronou?

A dál? Vybrané peptidy a virová část chimérického proteinu…co to prosím? Odkaz na termín Chiméra zde rozepisovat nebudu. Co tam ti vývojáři nacpali? Vir v družbě s baktérií? A kde v současnosti čapli chiméru? Takže peptidy a chimérový protein mají v příkladné spolupráci socialistického závazku imunizovat a umožnit výrobu protilátek u nakaženého jedince.

A dál? Protilátky? Někdy se objeví a někdy zase ne. Je to těžký. Imunita má vzniknout 42 dní po plné vakcinaci. Jak tam zvykem, vakcína EpiVacCorona dostala vládní registraci a zelenou k vakcinaci. Chiméra nechiméra, prostě běž. První fáze klinických testů se účastnilo 14 dobrovolníků. Druhá fáze byla lepší a vytáhli to na 86. Rovněž tak dobrovolníků. Je to tam samý ten dobrovolník.

A dál? Třetí fáze zaregistrovaná v listopadu byla oficiálně zaregistrovaná až v březnu 2021. Vot těchnika. Třetí fáze se účastní 3 tisíce dobrovolníků. Třetí fázi zvou raději postregistrační fází. Jistota je jistota. Vládní povolení vakcíny na kremelský způsob tedy znamená, že je možné spustit na západě standardní a potřebnou třetí fázi klinických testů. Dále to také znamená, že se může hrdě očkovat a provádět další hodnocení. To je pokrokové vedení. Což se také stalo a od prosince 2020 i očkovali.

A dál? V prosinci taktéž požádali WHO o povolení. Smích. WHO se nenechala zviklat a nechá se poroučet, že až po výsledcích z třetích testů se mají ozvat. Aktuálně je tedy účinnost, bezpečnost a vedlejší následnost věcí neznámou. Ovšem dle výrobce a Kremlu zástupy tuto vakcínu chtějí. Chtějí testovat, chtějí vyrábět a chtějí aplikovat. Ty zástupy vlád a nevlád. Reálně to vypadá následovně. Registrována pouze v Turkmenistánu. Kde jinde? Samozřejmě ještě Kremlu podřízená Venezuela podrobená dostala EpiVacCoronu ke studiu. Žádá dodávky vakcín a prosí o možnost domácí výroby. Kubě by se možná také hodila, když tam Covid socialisticky zmrvili. To jsou ty zástupy.

A dál? Nezávislí vědci ruským přátelům odborníkům vzkazují. Vzkazují jim, že mají špatné peptidy. Lidský imunitní systém Vectorem vybrané peptidy nerozpozná, a tudíž na ně nereaguje. Standardní profesionální testy na protilátky jaksi taksi po aplikaci EpiVacCorony nemůže protilátky zdárně detekovat. Výrobce EpiVacCorony musí na detekci neutralizačních látek mít vlastní zařízení. Jinak protilátky ne a ne najít. A ten detekční přístroj od Vektoru navíc detekuje něco jiného než protilátky proti SARS-CoV-2. Si dělají pr…zádel!

A dál? Další kritika směřovala ke kremelské masivní agresivní masáži, která říkala všem předem, že je EpiVacCorona stoprocentně účinná a bez vedlejších účinků. Vědec Chumakov dokonce řekl: “že se brání nazvat to něco zvaného EpiVacCorona vakcínou“. Důkazy, testy na účinnost nejsou. Jen politbyro řeklo.

A co samotní testovatelé dobrovolníci a nezávislí vědci?

Nelichotivé lichotky se vinou vinou pana Krinického, který se ptá, jak to bylo s třetí fází klinických studií EpiVacCorony. Jakpak si poradili s placebem. Že se vůbec namáhá ptát se. Nějaké nesrovnalosti se nesrovnaly do předem připravených výsledků. Záhadně moc procent účastníků nenašlo v sobě samotných odvahu a ani protilátky po aplikaci EpiVacCorony. Asi hledali špatně. Příště bude vysvětleno, jak důkladněji hledat. A oni najdou.

Ovšem ovšem v Rusku vakcíny nejsou tím, čím se zdají být. Objevily se zprávy, že tato vakcína je taková jiná a jediné, co je na ní stoprocentní, je lež a klam. Klam a lež. Protilátky nejsou. Naopak co jsou, jsou masivní zápaly plic po vakcinaci EpiVacCoronou.

Vakcinace se progresivně provádí tak, že místo alespoň trochu známého Sputniku V, očkovaní dostávají EpiVacCoronu. EpiVacCorona není Sputnik. Nebo ano? Když už Kreml své občany horkotěžko přesvědčí, aby se nechali naočkovat, tak… tak jedině Sputnik V nebo Sputnik Light. Tak praví oficiální propaganda. Napálený nebohý občan, občanka či občanče se náhodou dozví, že dobrovolně vzali funkci pokusného králíka a panáčkují neschválené ruské vakcíně s názvem EpiVacCorona. Vector tak ušetří za dobrovolníky. Má to vymakané. Ve formulářích jasně stojí černé na rudém, že Sputnik V. Ale rozkaz zní EpiVacCorona, a tak EpiVacCorona. Postižení EpiVacCoronou se diví a pak se diví ještě víc, když zjistí, že i první dávka byla EpiVacCorona. Ta první dávka byla aplikována v dubnu. Sotva začali s třetí fází testů.

Nic se ovšem neděje ba naopak, neb tato peptidová neodzkoušená vakcína má rovnou skvělých 100% účinnost. 100% dle ulhaného výrobce, nikoli dle vědců. Po aplikaci EpiVacCoronou jsou časté reinfekce koronavirem, a to s dosti vážnými následky. Že by mutace Delta prosperovala v Rusku právě díky této vakcíně? Pochopitelně ruští vědci v Rusku musí o kvalitách a nebezpečnosti EpiVacCorony mlčet, jinak vyhazov minimálně z práce.

Nemlčí však všichni. Dobrovolníci testovatelé z třetí fáze se sjednotili a nenechali si líbit zlovůli úřadů a lhaní vývojářů. Napsali stížnost na ministerstvo zdravotnictví, kde podrobně zdokumentovali a popsali všechny problémy s EpiVacCoronou. Dokonce popsali i neexistující vedlejší účinky a vysmáli se účinnosti 100%. Jaký byl výsledek petice? Dle ministerstva zdravotnictví je vše v pořádku, protože vakcína byla v Rusku zdárně zaregistrována. Děkujeme, nashledanou. Neváhejte se na nás obrátit. Klidně pište dál.

Sedm

Kriminterna pátrá, řádí, zasahuje

Popova sem, Popova avšak i támhle. Hle ji. Se jménem Anna Popova se dějí věci. Tady ji máme jako vedoucí federální služby pro dohled nad ochranou práv spotřebitelů a blahobytem občanů, nebo nepráv občanů a blahobytu věrných, nebo kýho víra. Ale ve zkratce vládne organizaci Rospotrebnadzor. Je také vedoucím úřadu, který dohlíží nad bezpečností a účinností vakcín. Anna Popova ovšem spoluvlastní patenty na EpiVacCoronu. Už se vyjasňuje? Kremelská ekipa hraje s obyvateli zcela nečestnou hru na přežití. Snad ruští občané nebudou leniví a řádně se ozvou.

Pohádka závěrem

Doufám, že nenapadne našeho mstivého Belfegora ve člunu objednat velmi kvalitní a ověřenou kremelskou vakcínu EpiVacCoronu. Je toho schopen. A jeho okolí by to zdárně zprocesovalo. Zastupujícímu premiérovi by dobře poradili nařídili, koho vyhodit a koho zase nahodit. Obětovat neposlušného ministra a celý SUKL. Není problém. To umí. Sputnik V jim těsně proklouzl pařátem. Stačil ještě pitomý týden, dva. Koudelkovi ty Vrbětice nezapomenou. Když Matovič mohl mít dva, my jsme mohli mít přeci čtyři. Čtyři miliony krát něco do kapsy. Zlaté kulaťoučké. Jeden mohl být pro vlekaře, druhý pro poradce a nějaký i pro rudou mikinu.

