Hlavní zpráva OSN varuje před klimatickou katastrofou, pokud nebudou přijata naléhavá opatření

"Červený kód pro lidstvo" ale Stále ještě není pozdě

10. 8. 2021

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) ve své první rozsáhlé zprávě po téměř deseti letech varuje, že pokud nebude vyvinuto drastické úsilí o eliminaci skleníkových plynů, může Země čelit prudkému globálnímu oteplování. IPCC uvádí, že za klimatickou krizi, která již způsobila "rozsáhlé a rychlé změny", může "jednoznačně" člověk. Vědci dospěli k závěru, že na základě emisí uhlíku, které jsou již nyní v atmosféře, se průměrná globální teplota do roku 2040 pravděpodobně zvýší na 1,5 stupně Celsia nad úroveň před průmyslovou revolucí. Zpráva rovněž varuje, že pokud nebudou nyní přijata drastická opatření, budou se teploty rychle zvyšovat i po roce 2040.

Nyní se k nám připojí dva z hlavních autorů zprávy IPCC. Bob Kopp je profesorem a ředitelem Rutgersova institutu věd o zemi, oceánech a atmosféře na Rutgersově univerzitě. Kim Cobb je profesorkou věd o zemi a atmosféře na Georgijské technice. Dále je s námi ve spojení klimatolog a spolupracovník IPCC Saleemul Huq, říká v relaci Demcracy Now! Amy Goodman.

AMY GOODMAN: Profesorko Cobb, začněme u vás. Jste jedním z hlavních autorů této zprávy. Můžete hovořit o rozsahu a významu toho, co jste zjistil?



KIM COBB: No, tato zpráva je samozřejmě bezprecedentním základem naší vědy a našeho světa právě v tomto kritickém okamžiku. Je to práce, na které se v posledních třech letech podílely stovky autorů, kteří analyzovali příslušnou vědeckou literaturu ve 14 000 různých článcích v publikované, recenzované literatuře; aby zhodnotili, jak jsme na tom se změnou klimatu způsobenou člověkem, kam směřujeme a co nás čeká v rámci rozhodnutí, která musíme učinit. Takže skutečně ohromující, historický pilíř našeho oboru a připomínka budoucnosti, kterou si musíme v příštích desetiletích vybrat.

AMY GOODMAN: Generální tajemník OSN označil zprávu IPCC za "červený kód pro lidstvo". Co vás nejvíce překvapilo na závěrech stovek vědců z celého světa, kteří hodnotili tolik studií z uplynulých let?

KIM COBB: No, myslím, že je třeba si uvědomit, jak daleko věda pokročila. Od "prakticky jisté" změny klimatu způsobené člověkem v poslední zprávě se dostáváme k "jednoznačné" formulaci této zprávy, pokud jde o vliv člověka na klima, a přemýšlíme o tom, že se v kolonce naprosto faktických údajů hromadí další a další a další aspekty dopadů změny klimatu. A tato zpráva, myslím, klade velmi silný důraz na rostoucí klimatické extrémy, které byly v předchozích zprávách brány za spíše nejisté. V posledních letech věda dozrála do té míry, že se v této zprávě objevuje spousta silných formulací o souvislostech mezi lidmi způsobenou změnou klimatu a prakticky jakýmikoliv klimatickými extrémy.

AMY GOODMAN: Profesore Roberte Koppe, pohovořte o hlavních zjištěních této zprávy.

BOB KOPP: Jistě. Jak už říkala moje kolegyně, tato zpráva je v některých případech jakýmsi vykřičníkem k tomu, co už uvedly předchozí zprávy. Takže už desítky let víme, že se svět otepluje. Víme, že změny, které nyní pozorujeme, jsou rozsáhlé a rychlé. Zintenzivňují se. Jsou bezprecedentní za poslední tisíce let. Hladina oxidu uhličitého je nejvyšší za poslední dva miliony let. Teploty jsou nejvyšší za posledních nejméně 100 000 let. Hladina moří stoupá rychleji než za posledních nejméně 3 000 let. A je nesporné, že tyto změny souvisejí s lidskou činností. A že tyto změny ovlivňují všechny obydlené oblasti planety.

Ale i navzdory těm, kdo budou na snižování emisí skleníkových plynů reagovat nejpomaleji, máme stále možnost zpomalit rychlost a konečný rozsah oteplování. A jiné záležitosti, jako je nárůst teploty, můžeme zastavit poměrně rychle - pokud snížíme emise skleníkových plynů na čistou nulu.

AMY GOODMAN: Saleemule Huqu, největšími producenty skleníkových plynů jsou Čína a Spojené státy. Co mají tyto dvě země dělat?

SALEEMUL HUQ: Tyto dvě země jsou klíčové. I když je nyní největším emitentem skleníkových plynů Čína, Spojené státy stále kumulativně nejvíce přispívají k tomu, že je nyní globální teplota vyšší než 1,2 stupně Celsia. Obě tyto země tedy budou muset svou hru zintenzivnit. A podle mě jsou tyto země klíčové. Pokud to dokážou, všichni ostatní je budou následovat. Něco už udělaly - to je třeba ocenit - ale zdaleka toho není dost.

A doufejme, že tato zpráva je povzbudí k ještě rychlejším a razantnějším krokům, aby se co nejrychleji zbavili fosilních paliv, uhlí, ropy a zemního plynu, a přešli do světa čistší energie z obnovitelných zdrojů, jako je slunce, vítr - spolu se skladováním - které je klíčovým faktorem při využívání těchto nestálých zdrojů energie, jako je vítr a slunce. Díky těmto třem technologiím bychom se měli velmi rychle zbavit fosilních zdrojů a přejít do nového světa založeného na obnovitelných energiích. Čím rychleji se nám to podaří, tím lépe se budou mít všichni, včetně Američanů a Číňanů. Amerika a Čína jsou také poměrně zranitelné vůči dopadům klimatických změn, jak jsme nedávno viděli. Takže se také nebudou moci přizpůsobit tak rychle. Čím dříve se jim tedy podaří snížit emise, tím lépe. A zbytek světa je bude následovat.

