Jste popírači? Protože nejde jen o vakcíny a o globální oteplování

13. 8. 2021

čas čtení 3 minuty

Foto: Odpíračí očkování v New Yorku. Nápis "My body, my choice" ("Mé tělo, má volba") je lživý. Neočkovaní totiž nakazí covidem lidi kolem sebe, mohou způsobit jejich smrt.

Je lehké se smát protiočkovacímu hnutí a tento týden je to ještě o mnoho lehčí, píše Jonathan Freedland. Stovky demonstrantů se v Londýně rozhodly zaútočit na televizi BBC, jenže zaútočily na nepravou budovu - na nemovitost, v níž BBC už osm let nesídlí. Možná je to symbolické, jak přesné mají odpůrci očkování informace.

Jenže v Americe přestává být popírání covidu a odpírání vakcín vtipem a začíná to tam být opravdu vážné. Kulturní války ohledně covidu tam eskalovaly natolik, že republikánští guvernéři dvou států, Floridy a Texasu, nyní aktivně brání školám, univerzitám a místním úřadům, aby přijaly základní rozumná opatření proti pandemii.



V těchto státech mají činitelé nyní zakázáno vyžadovat očkování, důkaz o očkování, testy na covid či roušky. Každý ředitel školy na Floridě, který vyžaduje, aby se nosily roušky, přijde o plat. Není divu, že počet nákaz v obou státech horentně stoupá. Navzdory Bidenovu ranému úspěchu s očkováním, takováto míra odporu je vážnou hrozbou schopnosti Spojených států pandemii vůbec zvládnout.





Co vysvětluje tuto intenzitu koronavirového popíračství? V Americe jsou kořeny libertariánství, které považují jakékoliv příkazy od vlády za krok směrem k tyranii, velmi hluboké. Za Trumpovy éry se to stalo věcí politické totožnosti: odmítat věřit, že covid existuje, nebo že opatření proti němu jsou legitimní, jsou nyní stále více často podmínkou členství pravicového hnutí a signálem oddanosti Donaldu Trumpovi. Kromě toho, popírání covidu nabízí atraktivitu konspiračních teorií: příslib tajných vědomostí, šanci se dovědět něco, co ovce nevědí.



Jenže vzdálenost mezi těmito popírači a všemi ostatními možná není tak velká, jak si myslíme. Tento týden vydal klimatologický panel IPCC dosud nejvážnější varování před globálním oteplováním. Samozřejmě, stále ještě existují někteří lidé, ktří tato fakta popírají.



Jenže existuje jiná forma popíračství, kterou filosof Quassim Cassam nazývá "chováním praktického popíračství". To je myšlenkový postoj, který přijímá vědecké závěry, na které poukazuje IPCC, slyší, že se bije na poplach, ale přesto tito lidé své chování nezmění. Funguje to i na úrovní vlád - viz onen činitel Bílého domu, který ve středu naléhal na globální ropné společnosti, aby otevřely všechny kohouty a zvýšily produkci ropy, aby si američtí motoristé mohli kupovat benzín levněji. A žije to taky v jednotlivých občanech, ve fatalismu, který tvrdí, že jeden člověk nezmůže nic, tak pokrčme rameny a jednejme dál, jako by se nic nedělo.



Ať jde o covid nebo o klima, působí tentýž problém. Je to zlovolná slepota, záměrné zavírání očí před realitou, kterou je příliš obtížné přijmout - a postihuje to daleko větší množství lidí než jen hlučné skeptiky a demonstranty. Průzkum veřejného mínění v USA tento týden zjistil, že léto veder, povodní a divokých požárů - důkazy, že planeta hoří a topí se - postoje amerických občanů vůči klimatu skoro vůbec nezměnila. Většina se dívá jiným směrem.



Je ale moudré si uvědomit, že tito lidé jsou vedeni impulsem, který je příliš lidský: je to strach.



Kompletní článek v angličtině ZDE

-1