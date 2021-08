O korupčních podvodech Johnsonovy vlády

11. 8. 2021

čas čtení 7 minut







Led by Donkeys (Vedou nás oslové) - skupina několika aktivistů od hlasování o brexitu upozorňuje svými billboardy a veřejné promítanými a šířenými videi na zlořády a idiocii dnešní britské vlády. Toto video promítala na Dolní sněmovnu:



Toto je příběh o celostátní britské zdravotnické krizi. Kdy v Británii zahynulo třikrát více lidí než během nacistického bombardování za druhé světové války. Je to příběh o vládě Borise Johnsona a o Konzervativní straně.



Je to příběh, který by všichni v Británii měli slyšet.



Je to o tom, co jeho vláda udělala, když udeřil koronavirus.



Jaké byly její priority.



Vraťme se do jara 2020. Když zuřila první vlna covidu, Johnsonova vláda vytvořila tajný zadní kanál, který umožnil kamarádům z Konservativní strany a dalším politicky propojeným dodavatelům získat kontrakty za mnoho miliard liberna dodávku ochranných prostředků. To všechno se dělo, zatímco špatně chránění zaměstnanci zdravotnictví zoufale bojovali na frontové linii.



Podle státního auditního úřadu firmy, které dostaly přístup do tohoto "jízdního pruhu pro VIP, měly desetkrát větší pravděpodobnost, že získají kontrakt než firmy bez politických vazeb. Tento tajný kanál pro kamarády neexistoval proto, aby se rychle odstranily byrokratické překážky a získal přístup k život ochraňujícím přípravkům. Nešlo o zjednodušení procesu, aby vláda získala levnější dohody. Mělo to opačný efekt. Jeden činitel si stěžoval emailem, že tento tajný zadní kanál způsobil, že se státní úředníci doslova "topili" v nevhodných nabídkách.



Mezitím daňoví poplatníci někdy zaplatili mnoho milionů liber nad už tak pandemií horentné zvýšené ceny za životně důležité zařízení.



Je to skandál, který se teprve nyní stále ještě odhaluje.



Z tohoto tajného zadního kanálu mělo prospěch nejméně 47 firem.



Vláda dělá vše, co může, sby nám jejich jména utajila. Ale my známe některé z nich. Tak které to jsou? Jednu řídí Steve Dechan. je to bývalý konzervativní radní, který dostal vládní kontrakty v hodnotě 276 milionů liber na roušky a ochranné obleky.



V roce před pandemií, jeho firma, která prodávala přípravky pro zvládání chronické bolesti, zaznamenala významné ztráty. Avšak krize britské covidové pandemie mu velmi prospěla. Nedávno vyměnil svůj skromný dům v městě Stroud v hrabství Gloucestershire za rezidenci ze 17. století v hodnotě 1,5 milionu liber se 100 akry pozemků.



Když vyšly najevo podrobnosti o jeho novém příbytku velké historické hodnoty, Dechan uvedl, že je "potěšen" úspěchem své firmy. Napsal na Twitteru, že se mu v důsledku pandemie daří opravdu velmi dobře. Avšak uprostřed zmatku ohledně kvality obličejových štítů bylo možno použít jen každý čtyřstý. Znamená to, že každý tento obličejový štít stál daňové poplatníky 423 liber (12 700 Kč).



Pak existuje firma Ayanda Capital. Soukromý rodinný fond, který se specializuje na obchodování s valutami, se zahraničními nemovitostmi a soukromými akciemi. Pro tuto firmu pracoval člověk jmonem Andrew Mills. Pracoval také jako poradce pro ministryni obchodu Liz Truss a dostal vládní kontrakt pro firmu Ayanda Capital v hodnotě 252 milionů liber bez jakéhokoliv konkursu.



Emaily, které získala organizace Good Laws Project odhalily, že státní úředníci se obávali, že přijdou o kontrakt s Ayandou, protože Andrew Mill "má těsné vazby na ministerstvo obchodu", "takže to by nebyl dobrý výsledek". Jeden státní úředník byl iritován, že Andrew Mill má přístup k ministrům. Napsal, že "používá svých předchozích známostí a stěžuje si, že my na něho nereagujeme pozitivně". Jiný vysoký státní úředník napsal: "Andrew vytváří dojem, že má protekci na nejvyšších místech, protože zasedá v radě ministerstva obchodu, takže nechci, aby záležitosti eskalovaly."



Ayanda uvádí, že vydělala po zdanění zisk 17 milionů liber. Tvrdila, že jejich zisk je vlastně velmi nízký. Vláda později dospěla k závěru, že respirátory FFP2 v hodnotě 156 milionů liber, zakoupené od Ayandy, které měly háčky kolem uší, nebyly dostatečně utěsněné, aby chránily před koronavirem. To znamenalo, že je zdravotnictví nepoužilo.



Jiná firma je Meller Designs, firma, kterou vede David Meller, dárce pro Konzervativní stranu. Ta dostala více než 160 milionů liber na kontrakty pro ochranné prostředky.



Kdo jsou ti ostatní lidé, kteří měli prospěch z tajných zadních kanálů? Nevíme to jistě, protože to vláda chce utajit.



Je jedním z nich Alex Bourne? Začal jako hostinský, který vyráběl šálky na jedno použití a neměl žádné zkušenosti s výrobou lékařských předmětů. Avšak důležité je, že to byl kamarád tehdejšího ministra zdravotnictví Matta Hancocka. Bourne napsal Hancockovi a nabídl, že vládě bude prodávat zkumavky na testování covidu a rychle dostal kontrakt na 30 milionů liber. Bourne později požádal o vrácení nejméně 8 milionů zkumavek z jeho skladů a souhlasil, že je dá do karantény poté, co činitelé, kteří je testovali, zjistily, že mnoho těch zkumavek bylo prasklých, rozbitých, poškrábaných anebo jich chyběla šroubovací víčka. Britský regulační orgán nyní Bourneovu firmu vyšetřuje.



Víme také, že ministr Matt Hancock "běžně" používal soukromý emailový účet pro vládní transakce. Tím bylo obtížnější sledovat jeho komunikaci státními úředníky či veřejností podle Zákona o přístupu k informacím.



Pak existoval Samir Jassal, bývalý poradce pro nynější ministryni vnitra Priti Patel, který získal kontrakty na respirátory za nejméně 130 milionů liber. Ten fungoval jako prostředník pro firmu zvanou Pharmaceuticals Direct. Navzdory obavám státních úředníků, že daňoví poplatníci platí velmi vysoké ceny za Jassalovy respirátory. Jasselova kolegyně, také prostřednice pro Pharmaceuticals Direct, Shurbit Shergill, zaznamenal nárůst hodnoty své firmy z 200 liber na začátku pandemie na více než 10 milionů liber.



A kdo další? Víme, že jich jsou další desítky, ale dosud vláda Borise Johnsona nám odmítá sdělit, kdo to je.



V době celostátní krize velmi vysocí čínitelé ve vládě byli svědky toho, že jejich blízcí přátelé a finanční dárci dostali obrovské částky z veřejných peněz. Vážné otázky zůstávají nezodpovězeny.



Kdo nařídil vytvoření tohoto tajného zadního kanálu? Který poskytl lidem s politickými konexemi obrovské výhody? Kdo provozoval tento tajný kanál pro ochranné prostředky? Komu se tito lidé zodpovídali? Bylo vytvoření a provozování tohoto tajného zadního kanálu kdy vůbec legální?



Nyní to musí pan premiér objasnit a zveřejnit veškerou interní vládní korespondenci o tomto tajném zadním kanálu. Británie si zaslouží odpovědi.

