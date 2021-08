Klimatické hnutí říká, že "apokalyptická" zpráva IPCC signalizuje "okamžik povstání"

12. 8. 2021

Klimatičtí aktivisté nepotřebovali další zprávu, která by jim řekla, že další nečinnost tváří v tvář zrychlujícímu se globálnímu oteplování by měla katastrofální následky - důkazy jsou všem jasné.

Pondělní zveřejnění podrobného hodnocení nejnovějších vědeckých poznatků, které vypracoval panel OSN, však poskytlo klimatickým aktivistům novou příležitost ke zvýšení tlaku na světové vlády, aby zcela ukončily svou závislost na fosilních palivech, než bude příliš pozdě. Podle Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC) se tento okamžik rychle blíží, píše Jake Johnson na webu commondreams.org.

"Nikdy nezapomínejte, že všechny vědecké důkazy, které jsme potřebovali, abychom mohli čelit globálnímu oteplování, jsme měli již před více než 40 lety... Globální oteplování není tragédie, ale zločin." Jamie Henn, Fossil Free Media



"Nová zpráva IPCC neobsahuje žádná skutečná překvapení," uvedla švédská klimatická aktivistka Greta Thunberg, která v roce 2018 odstartovala celosvětové hnutí Fridays for Future. "Potvrzuje to, co už víme z tisíců předchozích studií a zpráv - že jsme v nouzi."



"Je na nás, abychom byli odvážní a přijímali rozhodnutí na základě vědeckých důkazů uvedených v těchto zprávách," dodala Thunberg. "Stále se můžeme vyhnout nejhorším následkům, ale ne v případě, že budeme pokračovat v tom, co děláme - a ne bez toho, abychom krizi brali jako krizi."



Zpráva IPCC, kterou sestavil tým více než 200 vědců, nabízí hrozivou analýzu dopadů, které má vytrvalé spalování fosilních paliv lidstvem na klima, jež se otepluje tempem, jaké nebylo zaznamenáno nejméně 2000 let, což vede ke stále intenzivnějším extrémním projevům počasí, jako jsou ničivé požáry, záplavy a sucho.



Panel jasně ukázal, že některé z nejničivějších důsledků globálního oteplování způsobeného člověkem - konkrétně tání ledovců a zvyšování hladiny moří - jsou nyní nezvratné.



Skupina předních vědců však zdůraznila, že stále existuje prostor pro účinná opatření - i když se tento prostor rychle uzavírá.



"Silné a trvalé snižování emisí oxidu uhličitého (CO2) a dalších skleníkových plynů by omezilo změnu klimatu," uvádí se ve zprávě. "Lidská činnost má stále potenciál určovat budoucí vývoj klimatu."



Takový závěr není pro ochránce životního prostředí, kteří již desítky let hlasitě požadují, aby politici přijali opatření k výraznému snížení emisí skleníkových plynů a urychleně přešli na udržitelný systém obnovitelných zdrojů energie, nijak nový.



Hlavní politická poradkyně Greenpeace Nordic Kaisa Kosonen v pondělním prohlášení uvedla, že zveřejnění zprávy IPCC představuje "rozhodující okamžik pro lidstvo".



"Vzhledem k tomu, že solární a větrná energie jsou nyní nejlevnějším způsobem výroby nové energie ve většině světa a že se mobilita zbavila ropy a finance jdoucí do uhlí se zmenšují, stává se svět bez fosilních paliv možným," prohlásika Kosonen, která deníku Guardian sdělila, že Greenpeace hodlá analýzu IPCC použít jako důkaz v soudních sporech proti vládám a korporacím, které nadále brání potřebným změnám.



"Teď je ta správná chvíle povstat, být odvážný a myslet ve velkém," dodala Kosonen. "Všichni musíme urychlit ekologický přechod a zároveň zajistit spravedlnost a ochranu místních komunit a lidí, kteří na nečinnost v oblasti klimatu doplácejí nejvíce."

