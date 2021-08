Levná veřejná doprava má zelené výhody

12. 8. 2021 / Jana Feiglová

Město Praha zdražilo jízdné v MHD. Praha dlouho jízdné vůbec nezdražila, pražská veřejná doprava je vůči některým jiným evropským metropolím relativně levná. Město loni přišlo vlivem covidu o příjmy z cestovního ruchu a letos to taky není slavné, je třeba obnovovat vozový park, přetírat tramvaje na nové barvy apod… To všechno se dá pochopit.

Nicméně neextremistické parlamentní strany mají vždy v programu či prohlášeních nějakou dílčí zelenou politiku. Skoro všichni politici hřímají, jak je třeba chránit přírodu a klima a pomáhat chudším a znevýhodněným občanům či vrstvám. Praha je pod vedením pirátského primátora, přesto se rozhodla zdražit veřejnou dopravu. Proč?





navrhli představitelé Středočeského kraje z řad TOP 09, Pirátů, ODS a STAN.

Zdražení jízdenek podle náměstka pražského primátora Adam Scheinherra (Praha Sobě) navrhli představitelé Středočeského kraje z řad TOP 09, Pirátů, ODS a STAN.





Pražskou MHD samozřejmě nepoužívají jen Pražané s vysokými příjmy. Musí sem často dojíždět lidé z jiných regionů, třeba za studiem, prací či zdravotní péčí. Aby Praha byla čistší, lépe se v ní dýchalo i žilo, nevznikaly hodinové kolony a bylo v ní bezpečněji a tišeji, nabízelo by se řešení, že by se město snažilo dostat lidi do města bez aut. Logický a nejjednodušší krok k tomu je pak přece zlevnění (nikoliv zdražení) MHD, aby se lidem běžně vůbec nevyplatilo do Prahy autem vjíždět. Parkovací zóny k tomu nestačí. Velmi se mi líbil přístup estonského Tallinu, který nechal veřejnou dopravu zcela zdarma. Nabízelo by se toto zavést postupně ve všech větších českých městech. Byla by to zajímavá zelená a sociálně podpůrná politika, která by přinesla v budoucnu řadu bonusů (i finančních).







Když bude nyní potřebovat čtyřčlenná rodina do Prahy, zaplatí za jednu jízdu delší než půl hodiny dohromady takovou sumu, že se jí finančně vyplatí vjet do města autem. Samozřejmě že zdražení MHD opět postihne ty, kdo MHD používají - středněpříjmové a nízkopříjmové občany. Bude mít vliv na životní prostředí, bezpečnost i stav města. Vypadá to, jako by se o zelených opatřeních a pomoci chudším jen trvale povídalo, ale ve skutečnosti jde pak praxe přesně opačným směrem.

