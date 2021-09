Lidi přece nejsou koně ani krávy. Tak proč vznikla v Americe hysterická sháňka po léku pro dobytek?

Neexistují důkazy, že by invermektin dokázal vyléčit covid. Dokonce je nebezpečný životu. To ale nebrání ultrapravicovým mediálním celebritám a republikánům v USA, aby invermektin silně doporučovali jako údajný lék proti covidu.



Nejste kůň. Nejste kráva. Jste, obávám se, homo sapiens, žijící ve světě, který natolik zešílel, že se lidi raději nechají otrávit odčervovacím lékem pro dobytek, než aby se nechali očkovat vakcínou určenou pro lidské bytosti, píše Arwa Mahdawi.

V nevinnějších časech věděli jen veterináři a lékaři, co je invermektin. Pandemie však z nás všech udělala amatérské lékárníky. Kdysi zcela obskurní léky jako hydroxychlorochin a remdesivir zná dnes každý. A teď povstala sláva invermektinu: tento odčervovací lék pro koně se proměnil v lék proti covidu pro lidi, kteří "si chtějí dělat svůj vlastní výzkum a své vlastní závěry o svém zdraví." Jenom ovce přece naslouchají lékařům a expertům! Nezávislí myslitelé si berou léky pro koně, poté, co se dívali na Fox News a našli si "informace" na Facebooku.



Invermektin jde nyní v USA na dračku. V polovině srpna byl předepsán v Americe 90 000 krát - před pandemií jen 3600 krát týdně. Soudce v Ohiu nedávno zrušil rozhodnutí tamější nemocnice, že smrtelně nemocnému pacientu nepodá invermektin, a nařídil jejím lékařům, aby mu ho dávali. Jeho manželka totiž u soudu argumentovala, že na to její umírající manžel má právo.



Kdyby neexistoval účinný způsob jak se ochránit před covidem, chápala bych touhu lidí po invermektinu, píše autorka. Ale vždyť máme vakcíny! Nebo, kdyby byl invermektin takový lék, který má příjemné vedlejší účinky, taky by se to dalo pochopit. Ale ne! Vedlejší účinky požití invermektinu jsou průjem (máte-li štěstí) a smrt. Podle ministerstva zdravotnictví amerického státu Mississippi: "Nejméně 70 procent nedávných případů otravy organismu bylo důsledkem požitií verze invermektinu pro dobytek."



Došlo to tak daleko, že vládní americký Úřad pro regulaci léků a potravin musel Američany upozornit na Twitteru: NEJSTE KONĚ!



NEJSTE KŮŇ. NEJSTE KRÁVA. VÁŽNĚ, LIDI, PŘESTAŇTE S TÍM!



You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4 — U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021

Jenže ono to asi fungovat nebude. Lidi si neberou invermektin proto, že by si mysleli, že jsou koně, berou si ho, protože si myslí, že experti jsou oslové. Není to problém, který lze vyřešit racionální argumentací - anebo tím, že se lidem budete posmívat. Když jsou lidi přesvědčeni, že mainstreamová média a "elita" se spikly a z politických důvodů jim brání si brát lék určený pro koně, neexistuje žádný argument, který by je přesvědčil o opaku.Nicméně existuje brilantní legenda o Fredericku Velikém a o bramborách, a ta je v tomto případě poučná. Když přišly do Evropy brambory, Frederick chtěl přesvědčit Prusy, aby je začali konzumovat, protože jsou levné a výživné. Jeho poddaní však zásadně nechtěli dělat to, co se jim nařizuje. Tak si král vymyslel chytrý plán: Začal předstírat, že brambory jsou jen pro elitu, a nařídil svým vojákům, aby brambořiště ve dne v noci hlídali. Tato obrácená psychologie zafungovala. Vesničané najednou chtěli pojídat brambory taky.No, neříkám, že bychom měli vakcíny proti covidu zakopat do příkopů a nad to umístit nápisy "MAINSTREAMOVÁ MÉDIA NECHTĚJÍ, ABYSTE SE TÍMTO NECHALI OČKOVAT!" Všechno, co v této chvílí říkám, je, že vlastně stojí za to uvažovat o čemkoliv.