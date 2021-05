Koronavirus: 47 milionů žen se v důsledku pandemie propadne do extremní chudoby. V ČR zemřelo dalších 44 osob, v Británii jedna

Průběžné zpravodajství:

10. 5. 2021

V ČR do 9.5. zemřelo 29 711 lidí, to je nárůst o 44 mrtvých. V nemocnicích je 1819

- 60 procent Japonců chce, aby byly zrušeny letošní Olympijské hry.









- Návštěvníkům děsivého hradu Bran v Rumunsku, který se stylizuje jako Drakulovo sídlo, je nabízeno očkování na covid, už je při příchodu nekouše upír jako dříve, cílem je přesvědčit návštěvníky, aby se nechali na hradě očkovat. Dostávají za očkování cerfitikát odvahy, v němž se praví, že budou na hradě "vítání dalších 100 let" a zadarmo mohou navštívit mučírnu. ZDE - Od příštího týdne se budou Angličané smět scházet pod střechou, za posledních čtyřiadvacet hodin zemřel v Británii na covid jen jeden člověk.- Norsko chce vyloučit užívání vakcín AstraZeneca a Johnson & Johnson, protože způsobují vzácné, nicméně škodlivé vedlejší účinky. Ti, kdo se chtějí dobrovolně nechat těmito vakcínami očkovat, mohou, řekla vládní zdravotnická komise v Norsku.- Německo zpřístupnilo vakcínu Johnson & Johnson všem občanům. Většina lidí nad 60 bude v Německu očkována do června a ministr zdravotnictví Jens Spahn nebude omezovat užívání této vakcíny pro mladé lidi.- Federální soud v Austrálii odmítl zrušit zákaz cestování zpět do Austrálie pro Australany uvízlé v Indii. Uvízlo tam 9500 Australanů.- Megan, vévodkyně ze Sussexu, řekla v americké televizi, že pandemie disproporčně postihuje ženy. Natočila rozhovor pro charitativní koncert Global Citizen's Vax Live. Očekává se podle ní, že 47 milionů žen se po světě propadne do extremní chudoby.- Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa varoval před "vakcínovým apartheidem".- Indické ministerstvo zdravotnictví oznámilo v pondělí 366 161 nových nákaz a 3754 denních úmrtí. Modi stále odmítá zavést celostátní lockdown.- Tchajwan pošle všechny své piloty na 14 dní do karantény v úsilí zabránit šíření pandemie.- Nepál má tak málo kanistrů na kyslík, že žádá horolezce v Himalájích, aby zpět přinášeli své prázdné kanistry a neodhazovali je v horách.- Francie 19. května povolí občanům navštěvovat venkovní prostory před bary a restauracemi.