Zabraňte Izraeli v hraní s ohněm ukončením jeho beztrestnosti

11. 5. 2021

Prohlášení Hassana Albalawiho, palestinského diplomata v Bruselu.





Již několik týdnů izraelská okupační armáda, osadníci, fašistické a rasistické gangy izraelských rasistů zintenzivňují útoky proti palestinskému obyvatelstvu okupovaného Jeruzaléma: uvalili zákaz přístupu do starého města Jeruzaléma a na svatá místa v tomto měsíci ramadánu, odehrávají se provokace a neustálé útoky ze strany osadníků, dochází k výzvám k vraždění ... Desítky palestinských obyvatel čtvrti Sheikh Jarrah jsou zároveň ohroženy bezprostředním vystěhováním ze svých domovů, několik rodin ve čtvrti Silwan vidělo zničení svých domovů, zatímco palestinské rodiny v Jeruzalémě čelí stovkám dalších hrozeb ničení svých domovů.



Už několik dní je přítomna okupační armáda na esplanádě mešity, když se tam shromáždily desítky tisíc věřících, což způsobilo paniku. Palestinský červený půlměsíc hlásí stovky poranění hlavy v důsledku střelby pogumovanými kovovými kulkami.





Okupační armáda neváhala vstoupit na kliniku Červeného půlměsíce a střílet do ošetřoven slzný plyn.



Ve stejné době armáda pokračovala v obsazování Damašské brány a odepřela tam přístup palestinskému obyvatelstvu. Byla napadena čtvrť šejka Jarraha, která byla armádou uzavřena a předána izraelským osadníkům, což tam také způsobilo několik zranění. Mnoho Palestinců bylo zatčeno, někteří byli z města vyhoštěni na dva nebo tři týdny bez jakékoli formy soudu.



To, co se dnes děje v Jeruzalémě, je součástí komplexní koloniální strategie na celém palestinském území okupovaném v červnu 1967, která má zcela změnit situaci v terénu a co nejrychleji si vynutit novou realitu. Úspěšnou kolonizací palestinského území chce Izrael oficiálně zničit jakékoli dvoustátní řešení dvou národů žijících vedle sebe v rámci hranic z června 1967, jak je stanoveno v rezolucích OSN, a jednou provždy zavést svou vizi „Velkého Izraele“



Ještě nebezpečnější je skutečnost, že útokem na mešitu Al Aqssa, třetí nejposvátnější místo islámu, Izrael mění izraelsko-palestinský konflikt z konfliktu politického na konflikt náboženský. Jedná se o nebezpečnou strategii nejen pro izraelské a palestinské obyvatelstvo, ale také pro celý region, již tak citlivý a křehký.



Tváří v tvář nebezpečí, které hrozí Palestincům, kteří jsou oběťmi každodenního porušování lidských práv, válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, nemůže mezinárodní společenství, počínaje Evropou, která nese historickou odpovědnost za palestinskou otázku od jejího vzniku, ignorovat utlačovatele a utlačované, musí se konečně jasně a jasně vyjádřit a podniknout kroky k potrestání zločinů okupanta.



Státy mají povinnost těmto zločinům předcházet; Beztrestnost Izraele musí být ukončena.







0