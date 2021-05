Boje o náměstí

Společnosti PTTK sice oficiálně nebylo dovoleno označkovat novou stezku, ale ona zveřejnila informace, kudy ta stezka vede, na svých webových stránkách a na sociálních médiích - protože Státní lesy nemohou veřejnosti zakázat vstup do lesa. Státní lesy tvrdí, že nechtějí vybírat nájemné, pouze chtějí, aby PTTK stezky spravovala, odstraňovala odpadky a kontrolovala, zda jsou stromy vedle stezky bezpečné.

Nyní je situace ve slepé uličce, protože PTTK nemůže dopustit, aby se z této situace stal precedens: PTTK, přestože je jednou z největších a nejstarších turistických asociací na světě, je stále nevládní organizací založenou na financování převážně členskými poplatky a zaměřuje se na poskytování turistické infrastruktury pro veřejnost.



PTTK je známa spravováním cest, zejména ve vysokých horách, aby byla zajištěna bezpečnost turistů, ale to je často prováděno dobrovolníky a ti nemají kapacitu sledovat a spravovat každý kousek silnice nebo jejich značených stezek. Státní lesy mají zároveň ze zákona povinnost zpřístupnit lesy veřejnosti, takže je možné tvrdit, že právě oni by měli být vděční PTTK za značení stezek přes lesy po celé zemi ...



Mezitím nejenže to oni společnosti PTTK neulehčují, jak to ukazuje výše uvedený příklad, ale také ničí stávající turistickou infrastrukturu, jako jsou jednosměrné horské cyklistické stezky , které Státní lesy vážně devastují při kácení stromů a odvozu dřeva.

Avšak lesy na kopcích kolem údolí Kladska nejsou jedinými oblastmi v Polsku, kam budou mít lidi možná nyni omezený přístup. Procházet se ve čtvrti Żoliborz ve Varšavě, kde se nachází dům Jarosława Kaczyńského, může být také obtížné.

Podle jednoho z policistů, který hovořil s novináři, „poté, co o tom média napsala, byli uniformovaní policisté odstraněni a nahrazeni policisty v civilu. Brzy jsme tu však byli ještě v ještě větším počtu“. Podle jiného policisty, ​​zatímco důstojníci v civilu sedí ve dvou autech zaparkovaných před zadní a přední částí Kaczyńského domu, uniformované pěší hlídky jsou umístěny ve vzdálenosti 50–100 metrů od něj a nesmí oblast opustit.



Nedaleko je také policejní auto se 4 policisty v pohotovostním režimu (což je výjimečné, obvykle jsou v každém automobilu pouze dva policisté). A to všechno navzdory skutečnosti, že Kaczyński má své vlastní, soukromé tělesné stráže (také placené nepřímo daňovými poplatníky, protože jsou financovány z jeho stranického rozpočtu) a jako místopředseda vlády by měl být chráněn vládními službami.



Taková úroveň ochrany je neslýchaná, konstatoval jeden důstojník státní bezpečnosti ve výslužbě. Řekl, že ani polští vládní úředníci ve válkou zničeném Iráku nebyli chráněni na takovéto úrovni.

Pomník byl po celá léta chráněn téměř po celou dobu velkým množstvím policistů. Během každoměsíčních akcí na připomínání havárie ve Smolensku se k nim přidávají vojáci a vojáci kradoucí věnce umístěné k pomníku členy opozice se stávají běžným jevem. Zřejmě se tím také nudili, takže už ani nečekají, až opoziční aktivisté odtamtu odejdou, nyní je odtamtud vyhazují společně s věncem:



Zjevně by podle strany PiS toto hlavní náměstí v centru Varšavy mělo být čistě soukromým územím Jarosława Kaczyńského, aby tam on a jeho kamarádi (ale jen oni!) mohli umísťovat květiny na oslavu své rodiny a přátel, kteří zemřeli při smolenské havárii (a jen na oslavu jich!).



Mezitím se opozice pokusila toto místo získat zpět pro ostatní Poláky - nejen umístěním vlastních věnců pod pomník, ale také pokusem využít toto místo k připomenutí obětí pandemie covid-19. Kříže, které tam kreslí, stejně jako tomu bylo nedávno v Praze na Staroměstském náměstí, opakovaně odstraňují úklidové služby města ( ZDE ) a novým pokusům o jejich kreslení brání policie, která se snaží zatknout lidi, kteří kreslí ty kříže křídou nebo uhlím, za vandalismus ( ZDE ). Aktivisté tento měsíc ve snaze ochránit svou poctu obětem covidu-19 bděli na tom místě po celou noc, ale v časných ranních hodinách byli násilně odstraněni, aby uvolnili cestu Kaczyńskému a jeho doprovodu, aby mohl znovu toto místo ovládnout, jako to dělá každý desátý den v měsíci:

Ale možná existuje naděje. Protože Oranžová alternativa byla známkou rozpadajícího se komunistického režimu, je možná absurdita bitvy o ovládnutí Piłsudského náměstí Poláky také známkou, že se věci mění.

Evropský tribunál pro lidská práva ve Štrasburku rozhodl, což nepřekvapilo nikoho, že loutkový ústavní tribunál PiS vedený Julií Przyłebskou není „tribunál ustavený podle zákona“ , protože v něm zasedají nezákonně jmenovaní soudci. V reakci na tento odporný útok na polské hodnoty rozhodla Julia Przyłębska, že je Evropský soud pro lidská práva protiústavní ... Ne, dělám si legraci (ovšem nekontroloval jsem to, nepřekvapilo by mě, kdyby to skutečně udělala).