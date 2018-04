Onanismus o havárii ve Smolensku snad už končí, žlutá kachna namísto pomníku sovětských vojáků - a vraždění židů je v pořádku

18. 4. 2018 / Tomasz Oryński

Po dobu téměř deseti let je první polovina dubna v Polsku časem, kdy sílí paranoia ohledně letecké havárie ve Smolensku. Letos to ale bylo jiné. Byli jsme svědky posledních, šestadevadesátých, každoměsíčních ceremonií týkajících se smolenské havárie. Jarosław Kaczyński, který říkal, že nepřestane, dokud se nedoví pravdu, se nyní spokojil jen s památníkem na náměstí Piłsudského ve Varšavě. Ale bylo to pro něj alespoň malé vítězství?



Samozřejmě, Macierewiczovo komické představení, no, promiňte, chtěl jsem vlastně napsat "mimořádná komise pro vyšetřování havárie ve Smolensku", nemá žádných pochybností, že došlo k výbuchu. Nebo třeba k dvěma. Ale jeho "technickou zprávu" ignorovala dokonce i vládou ovládaná státní televize TVP, zmínila se o ní jen krátce. Macierewicz ovšem hrdě oznámil na Twitteru, že o jeho konspiračních teoriích napsal jeden zahraničních deník: britský bulvární list Daily Star. Vzhledem k tomu, že jen o několik dní předtím informoval list Daily Star, že na Zemi jsou mimozemšťané z planety Nibiru a sklízejí lidská těla, a Putin bojuje v Sýrii právě proti těmto mimozemšťanům, kteří si tam založili své tábory, řekl bych, že tento deník je přesně tím místem, kam patří Macierewiczova zpráva.



Avšak nejen o Macierewiczově zprávě se ukázalo, že je to totální selhání. Je nyní už hodně jasné, že projekt o Smolensku se bude muset už opustit. Samozřejmě, pan prezident Duda se stále ještě snaží o věci hovořit odhodlaně. Konstatoval při svém projevu během odhalování památníku o Smolensku, že je přesvědčen, že "tento památník povede k sjednocení nás všech, bez ohledu na politické názory. Protože patří všem a je pro všechny". Ale byl by Duda skutečně tak hloupý, že by věřil vlastním slovům, která pronesl před protizákonně stavěným pomníkem na náměstí, jehož správu převzala od místního komunálního úřadu centrální polská vláda pod záminkou bezpečnosti státu? Památník byl umístěn na toto náměstí navzdory tomu, že byl navržen jeho autorem pro úplně jiné místo. Lidé ho zesměšňují už dlouho předtím, než byl vůbec odhalen (například se poukazuje na to, že vypadá přesně jako objekt z komické knížky “Tytus Romek I A'Tomek”, jíž před třicety lety její autor Papcio Chmiel zesměšňoval moderní umění). Je tak trochu ironické, že je zapotřebí, aby byl tento památník, který má sjednotit celý polský národ, hlídán čtyřiadvacet hodin policií. Mimochodem, když vzniklo v Gdaňsku riziko, že záhon s květinami zvandalizují fotbaloví fanoušci, protože shodou okolností byly tamější květiny zasázeny ve vzorci připomínající vlajku fotbalového klubu, který soupeří s místním klubem, namísto trvalé policejní přítomnosti na ochranu toho záhonu byly květiny přesázeny. Zjevně musí být vůle chuligánů respektována, vůle většiny Poláků, kteří jsou proti tomuto památníku, respektována být nemusí...



Všechno, čeho Kaczyński dosáhl svými každoměsíčními seancemi masochistického onanismu spojeného s havárií ve Smolensku, je zrod nového opozičního hnutí Občané Polské republiky (Obywatele RP), který vznikl z protestů proti tomu, že strana Právo a spravedlnost ovládla veřejný prostor. Kaczyński cítil, že je tímto opozičním hnutím natolik ohrožen, že 10. dne každého měsíce muselo být celé centrum Varšavy oploceno a chráněno těžkou policejní silou, přičemž náklady na to každoměsíčně rostly jako sněhová koule a nakonec dosáhly částky více než dvou milionu zlotých (12 milionů Kč). Město bylo ochromeno a dokonce i sanitky jedoucí pro vážně nemocné lidi byly nuceny dělat obrat o 180 stupňů a hledat alternativní cesty. Mnoho lidí zuřilo. Kaczyński, v ironické analogii ke králi Kazimíru I. Obnoviteli (Kazimierz I Odnowiciel) dostal přezdívku Jaroslav I. Oplotitel (Jarosław I Ogrodziciel). Nové stoupence mu to tedy nepřineslo.



Ovšem poté, co se Kaczyński vzdal svých každoměsíčních shromáždění, potřebuje nové místo, kde by mohl oslavovat svého mrtvého bratra a vzpomínat na něj. Rodiny pozůstalých normálně navštěvují hroby svých mrtvých na hřbitově, avšak Lech Kaczyński byl navzory zuřivému odporu většiny Poláků pohřben v kryptě na zámku Wawel v Krakově. To byla pravděpodobně ta první trhlina, která vyvolala rozkol mezi Poláky, poté, co je zpočátku smolenská tragédie sjednotila. I když byli šokováni smrtí svého prezidenta, nepovažovali ho za rovného národním básníkům, a králům a ani maršálu Piłsudskému, kteří jsou pohřbeni na tomto posvátném místě. A žádné z existujících 460 míst pro vzpomínání na smolenskou oběť pro Kaczyńského také nebylo dost dobrých. A tak byla v budově parlamentu umístěna vzpomínková plaketa. A to byl další krok příliš daleko:



- zaprvé, strana Právo a spravedlnost s nikým nápad umístit tam tu plaketu nekonzultovala



- zadruhé, umístit ji v tajnosti je součástí nejhorší tradice polského parlamentu: před dvaceti lety se rozhodla jiná pravicová politická strana, která se obávala, že její nápad nezíská v parlamentě širokou podporu, protizákonně umístit pod rouškou noci kříž v plenární jednací síni parlamentu



- zatřetí, ta plaketa byla umístěna hned vedle plakety připomínající Jana Pavla II. a většina lidí zdaleka nepovažuje Lecha Kaczyńského za ani vzdáleně tak důležitého pro polskou historii jako papeže



- a nakonec, Jarosław Kaczyński zdá se považuje budovu parlamentu za svůj vlastní soukromý pašalík - během odhalování plakety nebylo novinářům z jiných televizních stanic, než je státní TVP, dovoleno vstoupit do budovy.



Ale už dost o Smolensku. Zejména proto, že existují i jiné památníky, které byly rozmístěny pod rouškou noci. Tentokráte daleko jedinečnější. Organizace, která si říká „Žlutá alternativa“ - má zjevně vztah k „Oranžové alternativě“, k happeningovému hnutí populárnímu v osmdesátých letech - zaplnila místo nedávno uprázdněné „dekomunizovaným“ památníkem sovětských vojáků „Památníkem čistoty národa“ - gumovou žlutou kachnou (jméno Kaczyński je odvozeno od jména tohoto ptáka). Policie sochu odstranila a nyní Žlutá alternativa požaduje, aby byla kačena osvobozena a aby byla její zvířecí práva plně respektována.

Avšak je tato žlutá kačena jediným politickým vězněm v Polsku? Opozice tvrdí, že jsme teprve na začátku. Nedávno byl zatčen a držen ve vězení jeden její poslanec tři měsíce kvůli obvinění z korupce. Soud argumentoval: poslanec o svém obvinění hovořil s médii, což může ovlivnit svědky. Mimochodem, jeden senátor ze strany Právo a spravedlnost byl obviněn z korupce v daleko větším rozsahu, ale ten jaksi zatčen nebyl, navzdory tomu, že s médii o obviněních vznesených proti němu hovoří zcela volně. Nadto ani nebyl v Senátu zbaven imunity (i když to Kaczyńského rozhněvalo, takže se jí musel vzdát senátor sám z vlastní vůle). Tolik o tom, jak jsou si před očima zákona všichni rovni.

Strana Právo a spravedlnost se dostala k moci v důsledku obviněním, že předchozí vláda páchala korupci v obrovském měřítku. Avšak i kdyby bylo to, co tvrdí, pravda (a pokud to skutečně pravda je, proč je dosud jediné zatčení za jakýsi minimální úplatek?), rozsah jejích zločinů nynější vláda řádově daleko přesahuje. Každý den se objevují další případy: Například ministerstvo vědy a univerzit věnovalo grant ve výši 230 000 zlotých (1,38 milionů Kč) organizaci, kterou vedou kolegové ministra Gowina, přestože tato organizace byla založena pouhých 18 dní předtím, než jí byl grant udělen. Senátorka ze strany Právo a spravedlnost Anna Maria Anders vydala více než 611 000 zlotých (3,66 milionů Kč) z kapes daňových poplatníků na letenky. Tvrdí, že je to součástí její práce, protože je odpovědná za mezinárodní vztahy, avšak většina těchto letů je do USA, kde tato žena žije a kde „ráda nakupuje“. Třešničkou na dortu bylo, že řekla, když se jí ohledně nákladů jejích letů podnikatelskou třídou dotazoval jeden novinář: „Myslím, že na svůj věk vypadám velmi dobře, ale je mi 67“ - tady se začala smát - „a tak nebudu létat tam a sem turistickou třídou, když musím létat do Senátu“. A pak tu máme ty peníze, které si z Polska odklonila rodina Czartoryských, poté, co se strana Právo a spravedlnost z neznámých důvodů rozhodla dát jim 500 milionů zlotých (3 miliardy Kč) za sbírku uměleckých předmětů, kterou nebylo možné stejně vyjmout z domény veřejného majetku. Dokonce i dcera „knížete“ Czartoryského tvrdí, že šlo o podvod, jehož cílem bylo odklonit peníze z nadace do zahraničí, aby rozšířily osobní bohatství jejího otce a jeho libanonské manželky. I když ona sama podepsala určité dokumenty, které bylo nutno pro tento přesun peněz podepsat, tvrdí, že byla vydírána a podvodně donucena, aby to udělala, svou vlastní rodinou, protože zastávala názor, že aristokrati by měli sloužit potřebám národa, ovšem její otec „Polsko a Poláky nenávidí“ a je přesvědčen, že „pro tento národ toho udělal už dost“, a jeho manželka říká, že Polákům se nedá důvěřovat. No, asi tak usoudila v důsledku pozorování svého manžela...

Zdá se, že také existuje velký skandál ohledně nového zákona o vodě. V důsledku nového zákona, který zavedla strana Právo a spravedlnost, budou muset farmáři platit za vodu, kterou čerpají z vlastních studní. Budou samozřejmě muset instalovat do studní měřiče spotřeby vody. Ale nebudou si smět koupit jen jeden: Záhadným způsobem byl tento zákon upraven tak, že státní instituce nakoupí tyto měřiče po tisících a pak je budou prodávat farmářům. Toto řešení zvýhodňuje určité zahraniční firmy...

Je to situace, která je podobná aféře Rywin z roku 2002, kdy přidání dvou slov od základů změnilo nově napsaný tiskový zákon. Zlikvidovalo to tehdy vládu Leszka Millera a polskou politickou scénu bylo nutno vybudovat znovu od základů. Avšak jaksi si nemyslím, že tento vodní zákon stranu Právo a spravedlnost nějak zvlášť poškodí. Zdají se být nezničitelní - pravděpodobně už dávno zašli za okamžik, kdy by jejich akce někoho šokovaly nebo překvapily.

A i kdyby lidi už měli plné zuby strany Právo a spravedlnost, těžko této straně existuje jakákoliv konkurence. Největší opoziční strana, PO, Občanská platforma, jak se zdá nemá žádný plán, kromě toho, že vykřikuje, „Musíte hlasovat pro nás a dostat tak stranu PiS od válu“, a snaží se straně Právo a spravedlnost co nejvíc připodobnit. Snaží si přisvojit všechny politiky, kteří odpadnou od strany Právo a spravedlnost, i když to v minulosti nikdy vlastně nefungovalo: přijali Michała Kamińského, bývalého prominentního politika strany Právo a spravedlnost, známého především pro jeho výlet do Chile v roce 1999, když on a jeho kolegové vyjádřili podporu Augustu Pinochetovi a dali mu portrét Panny Marie - to lze těžko považovat za úspěch. Když se dostal do parlamentu, voliči PO, kteří jsou proti straně PiS, ho odmítli, a nakonec byl z Občanské platformy vykopnut. Šéf Občanské platformy Grzegorz Schetyna, jak se zdá, není ochoten poučit se ze svých chyb a právě oznámil, že v nadcházejících místních volbách bude kandidátem Občanské platformy ve Vratislavi Kazimierz Michał Ujazdowski. Ten sice odešel ze strany Právo a spravedlnost na protest proti jejímu útoku na demokracii, ovšem jeho silně pravicové názory zůstaly nezměněny, avšak co je v tomto kontextu důležitější, nemá vůbec žádné vazby na Vratislav - ovšem to je problém, který Občanská platforma a její kritikové naprosto ignorují...

Opozice však možná brzo získá nějaké nové kádry, protože chování aktivistů strany Právo a spravedlnost je příliš extremní i pro ně. Piotr Szubarczyk zřejmě brzo bude hledat nové zaměstnání v důsledku svého chování během veřejných konzultací ohledně umístění nového památníku „prokletým vojákům“. Když se jeden místní historik proti tomuto návrhu postavil a citoval válečné zločiny, spáchané jedním z nich, tento představitel Ústavu národní paměti ho přerušil výrokem: „Lžete jak pes. Jste lhář.“ Nedovolil svým oponentům dokončit ani jedinou větu a křičel na ně: „Říkáte naprosté nesmysly. To jsou blbosti, řečené blbým komoušům po válce!“ Podle něho byly činy „prokletých vojáků“ naprosto v pořádku, protože nezabíjeli jiné Poláky, ale židy. Pak začal zpívat sovětské vlastenecké písně ve snaze zesměšnit svého oponenta. Nakonec muselo být jednání zrušeno, protože se organizátoři začali bát o jeho zdravotní stav, že má „slabé srdce“. Sám on na svém chování neviděl nic špatného a posléze v urážkách pokračoval na Facebooku , kde nazval své oponenty „sovětskými agenty“, neuvěřitelnou svoločí“ a „zbabělými sviněmi“. Dokončil své hysterické výkřiky proroctvím, že jejich vnuci jim jednoho dne naplivou do tváře.

A tak se věci v Polsku mění pomalu. A věci se zlepší - v důsledku nového přístupu k politice. Ale už dost mých slov: poslechněme si samotného pana premiéra Morawieckého:











Dnes naše politika, politika strany Právo a spravedlnost, politika sjednocené pravice, v Evropě a v Polsku vedla k tomu, že naše činy, naše politika není ani bílá - tedy submisivní, ani rudá - tedy postkomunistická. Je bílá A rudá.“

No, alespoň řekl něco, s čímž většina Poláků souhlasí.