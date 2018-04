Pravda se stává obětí kmenové interpretace

20. 4. 2018

Bývala kdysi doba, kdy jsme sice navzájem nesouhlasili ohledně řešení problémů, ale aspoň jsme souhlasili s faktem, že pacient je nemocen, píše Jonathan Freedland. Už tomu tak není. Nový a znepokojující rozměr vstoupil do naší kolektivní, a globální, konverzace.



V Americe zveřejnil své memoáry bývalý šéf FBI James Comey, kterého vyhodil z funkce Donald Trump. FBI nemívala důvěru veřejnosti, za jejího zaladatele, bigotního a brutálního J. Edgara Hoovera, měli menšiny a odboráři dobrý důvod se jí obávat - avšak v posledních desetiletích se FBI stala důvěryhodným arbitrem amerického života, nestranickým rozhodčím, její slovo se přijímalo. Platilo to i o jejím řediteli.

Je pozoruhodné, že proti faktům uvedeným v Comeyho knize začali silně protestovat aktivisté z Republikánské strany a dokonce proti knize založili i internetové stránky lyincomey.com.Nejpozoruhodnější příklad je ale ještě vážnější. Na koncertě v Barceloně obvinila bývalá hvězda ze skupiny Pink Floyd Roger Waters syrskou civilní obranu, Bílé helmy, dobrovolníky, kteří vyhrabávají oběti z trosek vybombardovaných domů, a je široce známo, že zachránili tisíce životů, že je to "podvodná organizace, která existuje pouze pro vytváření propagandy pro džihádisty a teroristy".Tomuto tvrzení, které bylo opakovaně dokázáno jako lživé, okamžitě začal tleskat a šířit tentýž dav proruských hlasů na ultralevici a ultrapravici, které slouží tak poslušně jako Asadovi propagandisté. Pro ně je Waters hrdina, který se odvážil říci nepopulární pravdu. Pro všechny ostatní se kdysi obdivovaný hudebník připojil do řad konspiračních teoretiků, šílenců a apologetů vražedného diktátora.Watersovy výroky jsou součástí narativu, který Asadovi apologeti šíří už po určitou dobu: že chemický útok v Dúmě byl podvod, který zinscenovaly Bílé helmy a jejich západní přátelé. Ruská státní televize dokonce odvysílala záběry, které ukazovaly údajné místo, kde se takovéto podvody inscenují. (Ve skutečnosti to byly záběry z jednoho syrského hraného filmu.)Uvědomte si, že tyto hlasy neříkají, že západní letecké údery v Sýrii byly nesprávnou reakcí na vraždění v Dúmě. Tyto hlasy tvrdí, že v Dúmě k žádnému chemickému útoku nedošlo. Anebo došlo k útoku, ale nebyl chemickými zbraněmi. Anebo došlo k útoku chemickými zbraněmi, ale spáchali to rebelové. Anebo celou věc zinscenovala Británie. Příběh se mění každou minutu.Jde o to, ať je to Comey nebo Sýrie, octli jsme se nyní v nové éře, kdy se už nedebatuje o reakci na události, zpochybňují se události samotné.Stejné to bylo s masakrem ve škole v Parklandu na Floridě. Množství lidí nekritizuje jen snahy omezit vlastnictví střelných zbraní v USA - oni zároveň tvrdí, že v Parklandu k žádnému masakru nedošlo. že to všechno bylo inscenováno a postižení teenageři byli "krizoví herci".Jsou to příznaky nemoci postpravdivosti, jíž se nyní říká "kmenová epistemologie" - kdy pravda či lež daného tvrzení záleží na tom, zda osoba, která je činí, je jedním z nás, nebo jedním z "nich".Podle autora Davida Robertse "je hodnocení informací založeno nikoliv na standardních zákonitostech pravdivosti důkazů, ale výlučně na tom, zda to odpovídá hodnotám daného kmene a jeho cílům a zda to potvrdili vedoucí představitelé kmene. "Dobro pro naši stranu" a "pravda" se začínají slévat.Samozřejmě, všichni jsme obětí tzv. konfirmační zaujatosti a všichni z nás raději nasloucháme svým přátelům než nepřátelům. Ale toto je něco jiného. Jak řekl Scottie Nell Hughes, mluvčí Donalda Trumpa, "Už neexistují takové věci jako fakta." Pro mnoho Američanů, vysvětlil Hughes, Trupovy tweety, bez ohledu na důkazy, jsou "pravda" prostě proto, že je rozesílá on.Zbraní jsou samozřejmě sociální sítě. Algoritmy sociálních sítí dávají přednost čtenosti před pravdivostí. Šíří falešné informace rychleji a šířeji než informace pravdivé. Záhadný proasadovský účet na Twitteru má skoro tolik čtenářů jako editor BBC pro Blízký východ. První zprávou na Google News den po amerických prezidentských volbách byla informace, že Donald Trump zvítězil počtem občanských hlasů - přestože ve skutečnosti prohrál o téměř tři miliony hlasů. Kmen si sděluje to, co chce slyšet.Touha stát bok po boku s vašimi Republikány či Asadovými apologety je tak velká, že jste ochotni nejen odmítnout argumenty vašich oponentů, ale i jejich důkazy. A protože důvěra v donedávna důvěryhodné organizace - od médií přes lidskoprávní instituce až po FBI - zkolabovala, odmítáte věřit v cokoliv a komukoliv, kdo říká něco jiného, než v co věříte.Je to děsivá situace - vstoupili jsme do světa, kde se zvěrstva páchají dvakrát - jednou, když k nim dojde, napodruhé, když jsou popírány. Ne o desetiletí později, ale už ve chvíli, kdy jsou mrtví z masakru pohřbíváni. Velký rozdíl naší doby už zjevně není mezi levicí a pravicí ale mezi něčím daleko zásadnějším: mezi tím, co je pravda a co je lež.Podrobnosti v angličtině ZDE