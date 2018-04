Z evropských zemí je v popředí zájmu ruských dezinformátorů Francie

Největší podíl negativních zpráv ze všech evropských zemí, celkem 17 %, se v ruské televizi týká Francie. Na druhém místě se umisťuje Německo (12 %) a Británie (10 %). Evropa je představována coby rozpadající se, nebezpečné místo zaplavené protesty, terorismem a uprchlíky.

France gets the biggest share of negative news on Russian TV among all European countries. Video by @uacrisis. Read more: https://t.co/Sv1ztIxZgF and https://t.co/8rK6oS0WQn pic.twitter.com/n2dLXBNiLX