24. 4. 2018

Evropská komise také plánuje přitvrdit podmínky, za nichž mohou být dotace soudržnosti rozdělovány, a zavést přísnější omezení toho, jak budou moci být peníze z EU využívány. Tato kapitola má název "Soudržnost a hodnoty" - je to podle deníkujasný signál ohledně toho, co Evropská unie očekává, má-li zemím poskytovat nadále dotace.Reforma bude zejména znepokojující pro Varšavu a Budapešť, které dosud dostávaly z Bruselu obrovské finanční částky, avšak které jsou v konfliktu s Bruselem ohledně dodržování principů zákonnosti a demokratických norem.Polsko varovalo, že přísné podmínky pro poskytování dotací z EU, spojené s požadavkem, aby bylo soudnictví v Polsku nezávislé, by vyvolaly "obrovské problémy".Po rozšíření EU směrem na východ v roce 2004 byly strukturální fondy EU silně koncentrovány na odstranění hospodářských rozdílů mezi starými a novými členskými zeměmi. Polsko obdrželo z Fondu soudržnosti v rozpočtu na léta 2014-2020 asi 77 miliard euro (1925 miliard Kč), Maďarsko 22 miliard euro (550 miliard Kč) a Slovensko 14 miliard euro (350 miliard Kč), a to z celkového rozpočtu 350 miliard euro.Boje ohledně rozpočtu budou obtížnější než normálně, protože fond soudržnosti musí být seškrtán, částečně v důsledku odchodu Británie z EU. Škrty v rozpočtu soudržnosti ve výši 5 až 10 procent jsou "nutné", konstatoval komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger.John Bachtler, expert na politiku soudržnosti z glasgowské Strathclyde University varoval, že jednání o rozpočtu budou "nejsložitější za posledních třicet let". "Všechny země přijdou o financování z Fondu soudržnosti, hlavní otázkou bude, jak velké budou ztráty pro jednotlivé země a regiony.Když se schvaloval rozpočet EU v roce 2013, země jako Španělsko a Řecko dopadly špatně - jejich dotace byly tehdy seškrtány o skoro 30 procent.Angela Merkelová a Emmanuel Macron podporují názor, že by finanční dotace z Bruselu měly plynout do těch zemí a regionů, které přijaly velké množství uprchlíků, tedy do Německa a do Švédska.Přesné podrobnosti restrukturalizace poskytování dotačních fondů z Evropské unie dosud nejsou známy, ale očekává se, že dotace budou odebrány Polsku, České republice a Maďarsku a poskytnuty jižním státům, jako jsou Itálie, Španělsko, Řecko a dokonce i některým regionům ve Francii.Podrobnosti v angličtině (placený přístup) ZDE Lze očekávat, že zrušení dotací z Bruselu pro Českou republiku posílí už tak silné euroskeptické tendence mezi českými občany. Mohlo by dojít k sebevražednému odchodu ČR z EU a k znovupohlcení České republiky ruskou sférou vlivu - znovu, jako v roce 1948, na základě přání velké části českého obyvatelstva,