Nejpalčivější problémy české společnosti

3. Nedůvěra ve společnost a její instituce - v soudy, v orgány EU, v policii, v mezivládní klimatický panel, politiky (i ty slušné). Tato nedůvěra vyráží až do rasismu, když lidé radši odmítnou uprchlíky, než by věřili, že by se naše několikamilionová česká společnost o ně postarala dobře a obstála by vůči "cizosti" několika tisíců uprchlíků, zejména muslimů.





4. Bezbřehá víra, že za úspěchem stojí jen vlastní píle a nikdy celospolečenské vklady. To způsobuje, že oligarchové mají u nás tichou podporu obyvatelstva, že lidé nechtějí progresivní zdanění, že nechtějí sociální programy pro chudé. Lidé doufají, že se spíše stanou boháči než průměrnými chudými, tudíž nechtějí bohaté se silnými lokty omezovat a jen jim závidí a nechají se jimi vést.





5. Školství vychovávající k průměrnosti.





6. Důvěřivost k poplašným zprávám.





S pozdravem

Marek Suchomel