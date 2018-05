Máme šanci si svoji zem upravit k obrazu, který si přeje většina

Pročetl jsem si reakce na svůj příspěvek a rád bych ještě něco dodal.



Pan Huďa klade řečnickou otázku, zda jsem obětí strachu a nenávisti či nespravedlivého systému. Mohu jej ubezpečit, že ani jednoho. Nejsem oběť ničeho. Jsem spokojený člověk, kterému se jen nechce zakoušet experimentální a polofunkční euronovoty a bořit to, co funguje a co je léty osvědčené. Nechť je mi to právo dopřáno, ačkoliv si každý o něm může myslet co libo. Nechci méně demokracie, jak mylně pochopil z mého příspěvku, ale naopak více demokracie. Pan Huďa si možná představuje, že vrcholem demokracie jsou např. masové demonstrace proti politikům. Já naopak říkám - to je popření demokracie. Ti pánové (ať Babiš, Zeman, Ondráček a nebo třeba Trump či Okamura) byli v nějakém procesu řádně zvoleni a proto nátlak ulice k jejich odstoupení / rezignaci / odvolání apod. považuji za nedemokratický prvek. Hodně tuzemských i zahraničních "demokratů" totiž razí zásadu "Demokracie je, když je podle mého. Není-li podle mého, je to puč". Zejména TOP 09 je plná takových lidí. V USA dokonce hořela auta a docházelo k rabování; jsem rád, že u nás jsme kultivovanější. Ať lidé chodí k volbám a ať je výsledek voleb přijat, píše Milan Mašek.







Na pana Žítka reagovat nebudu, protože jeho příspěvek nenese znaky zájmu o diskuzi. Má pouze za úkol mne dehonestovat a vykreslit mne coby normalizátora stalinského kalibru.



V článku "Morální úpadek na BL" na mne reagovali někteří čtenáři, kterým za podporu děkuji, ale které bych chtěl napříště požádat, aby nepoužívali vulgarit. Opozice čeká na jakýkoliv formální poklesek, aby nás onálepkovala - jak má ve zvyku - za "starší a méně vzdělané venkovany bez znalosti jazyků a bez rozhledu", ačkoliv já nejsem ani jedno z toho.



Na diskutéry pod mým prvním příspěvkem reagovat nemohu, protože nemám možnost vkládat komentáře. Většina z nich však bohužel nepochopila, co jsem chtěl napsat a reaguje na něco, co obsahem článku nebylo resp. co nebylo míněno být.



Na závěr bych rád vyvrátil jednu legendu. Píšete "jak začlenit tyto lidi do společnosti, jak je zbavit strachu a hněvu". Pane Čulíku, podléháte letitému mýtu o strachu a hněvu. Ubezpečuji Vás, že strach nemám a nemá jej zřejmě nikdo, kdo chce hlídat naše hranice a zabránit nekontrolovanému přílivu osob jiné mentality do své země. Jestliže nechci sdílet svůj prostor s lidmi, které jsem si za spoluobčany nevybral, nejedná se o strach ani hněv. Jedná se o moje výsostné právo občana, který "tu byl historicky dřív". Vy byste přece také nechtěl, abych se nastěhoval do Vašeho bytu i když ze mne zcela jistě žádný strach nemáte a nehněváte se na mne. Jen mne tam nechcete, cítil byste se nekomfortně a je to zcela pochopitelné.



Dál bych Vás chtěl odradit od mesiášského komplexu a snahy nás "začlenit". My začlenění jsme. Kdybych chtěl být jízlivý, zeptal bych se Vás, zda byste spíše neměli být začleněni vy - eurofilové, multikulturalisté, liberálové, vítači apod. Doba, kdy milion členů KSČ začleňoval dalších 14 milionů nestraníků už minuly. Opět se musím vrátit k TOP 09, která se namísto služby občanům ujala jakési role kultivátora "správných názorů". Politici musí plnit vůli občanů a nesmíme připustit, aby tomu bylo naopak. Dnes máme šanci si svoji zem aspoň v některých aspektech upravit k obrazu, který si přeje většina. Těmi hlavními aspekty jsou zejména migrace, ochrana teritoria a odpor k současné podobě a chování EU. U tohoto jsou odpůrci ve většině a to snad s přihlédnutím k průzkumům nepopřete. Respektujte tedy naše právo na sebeurčení a třeba i na omyly, které z toho mohou vyplynout. Možná si potřebujeme "nabít hubu" a možná se to také stane. Ale poučíme se z toho. Z "páchání dobra za každou cenu" a tlaku, abychom za svůj přijali ten Váš jediný správný "euronázor", o které se pokoušíte, může vzejít jen jedno - ještě větší odpor nebo rezistence. A v krajním případě nenávist, v níž si - slovy klasika - zvolíme nějakého sekáče, který se nezakecá....

