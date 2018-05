Evropská unie nabízí osmnáctiletým měsíc cestování vlaky po Evropě zadarmo

5. 5. 2018



Mladí Evropané mohou začít žádat o měsíční evropské jízdenky zadarmo letos od 12. do 26. června



Evropská unie nabízí zadarmo měsíční železniční jízdenku po celé Evropě v hodnotě přibližně 12 000 Kč všem svým občanům, kteří dosáhnou před začátkem letošního července věku 18 let, v rámci zkušební verze programu



Program prosadil Manfred Weber, německý europoslanec a šéf klubu evropských lidovců v Evropském parlamentě. Má dlouhodobý plán poskytnout zdarma jízdenku Interrail všem mladým lidem žijícím v Evropě, když dosáhnou věku osmnácti let. Cílem je podpořit kulturní a společenské vazby mezi evropskými občany.



"Jsem přesvědčen, že měsíční celoevropská železniční jízdenka Interrail, zadarmo získaná k 18. narozeninám se stane základním rysem rozvoje společné evropské totožnosti v mnohosti," vyjádřil se Weber.



Interrail vznikl roku 1972, kdy se začaly vydávat měsíční jízdenky pro evropské vlaky za tehdejší cenu 27,50 liber v rámci projektu, jehož cílem bylo nabídnout mladým Evropanům možnost prozkoumat svůj kontinent.



Evropská komise a evropský parlament chtějí poskytnout šanci těm mladým lidem, kteří mají nejmenší možnost cestovat, aby se podívali na měsíc po Evropě a získali zásadní zkušenost svého života.



"Emoce a vazby mezi lidmi, do toho chceme také investovat. To je právě cílem projektu DiscoverEU. Cílem této iniciativy je dát mladým Evropanům, včetně těch, co nejsou studenty, příležitost cestovat, objevit krásu a bohatství našeho kontinentu a seznámit se s mladými lidmi z celé Evropy. Jsem přesvědčen, že to vytvoří pocit sounáležitost mezi Evropany," zdůrazňuje Weber.



Evropská unie věnuje letos pro tento pilotní projekt 12 milionů euro. V dalších 7 letech na něj vydá celkem 700 milionů euro.





Mladí Evropané mohou začít žádat o měsíční evropské jízdenky zadarmo letos od 12. do 26. června, kdy bude vydáno prvních 15 000 jízdenek. Pokud bude zkušební projekt úspěšný, dalších 15 000 jízdenek bude rozdáno v druhé polovině letošního roku.



Účastníci projektu budou moci cestovat po dobu 30 dní čtyřmi zeměmi Evropské unie. Jejich cesta by měla být spojena s místy konkrétní hodnoty v rámci evropského kulturního dědictví. Žadatelé budou muset při žádosti o jízdenku napsat důvody, proč by zrovna oni měli dostat tuto jízdenku, a souhlasit, že budou vystupovat jako evropští vyslanci tím, že budou psát o svých cestovatelských zkušenostech na sociálních sítích.



Podrobnosti v angličtině ZDE

https://www.theguardian.com/world/2018/may/04/eu-offers-british-teenagers-free-interrail-pass





