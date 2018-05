Trump: Nemocnice v Londýně je v důsledku pobodání mladistvých plná krve

5. 5. 2018

"They don't have guns, they have knives, and instead there's blood all over the floors of this hospital." President @realDonaldTrump says he has read that a central London hospital is now "a war zone for horrible stabbing wounds" pic.twitter.com/4yJPIbZI84

I've been to a couple war zones in my life. They're flooded with guns.



The US has 10.6 gun deaths per 100,000 people. London has 1.8 knife deaths per 100,000 people.



Trump is lying to please America's militant armed group, which spent over $30m to help elect this liar. https://t.co/qQgk0YdVwa — Andrew Stroehlein (@astroehlein) May 5, 2018

Dodal: "Londýn na to nebyl zvyklý. Začínají si na to zvykat. Je to vážné. My jsme dnes tady, protože uznáváme prostý fakt: jedinou věcí, která kdy stála mezi americkým lidem a zrušením našich práv v druhém dodatku americké ústavy (vlastnictví střelných zbraní). jsou konzervativci v Kongresu ochotní bojovat za svá práva. Bojujeme."Zřejmě si Trump přečetl článek na serveru MailOnline, jehož titulek zní: "Chirurg říká, že pravidelně ošetřuje děti ve školní uniformě a jejich rány střelnými zbraněmi a noži v londýnské nemocnioci, který je 'jako válečná zóna v Afghánistánu'". Článek citoval rozhovor rozhlasu BBC s Martinem Griffithem, chirurgem z Royal London Hospital ve Whitechapelu, v němž se hovořilo o tom, že v roce 2017 byl ošetřen rekordní počet 702 obětí pobodání.V USA zemřou každoročně v důsledku všeobecného vlastnictví střelných zbraní desetitisíce lidí."Byl jsem v několika válečných zónách. Jsou plné střelných zbraní. USA má 10,6 zabití střelnými zbraněmi na 100 000 lidí. Londýn má 1,8 zabití nožem na 100 000 lidí. Trump se snaží uspokojit americkou extremistickou, ozbrojenou organizaci, která vydala více než 30 milionů dolarů na to, aby byl tento lhář zvolen."





Trump svou kritiku Londýna zveřejnil pouhé dva měsíce před svým příjezdem do Británie. Loni v červnu kritizoval Trump londýnského primátora Sadiqa Khana, několik hodin po tamějším teroristickém útoku, na základě zkreslené citace. Khanův úřad se tehdy vyjádřil, že "má důležitější věci na práci než reagovat na špatně informované tweety Donalda Trumpa, které záměrně primátorovy výroky vytrhávají z kontextu".Loni v listopadu kritizovala Theresa Mayová Donalda Trumpa za to, že přeposlal na Twitteru antiislámské výroky ultrapravicové britské organizace Britain First.Očekává se, že Trumpova návštěva v Británii dne 13. července vyvolá masové protesty. Londýnský primátor Sadiq Khan napsal minulý měsíc na Twitteru: "Jestli Donald Trump přijede do Londýna, uvidí otevřené a mnohonárodnostní město, které si vždycky volilo jednotu a nikoliv konflikt, naději a nikoliv strach. Také uvidí, že Londýňané považují liberální hodnoty svobody projevu za nesmírně cenné."Podrobnosti v angličtině ZDE Britští poslanci Trumpovy výroky energicky odsoudili. Labouristická poslankyně Sarah Jones, která předsedá parlamentnímu výboru pro trestné činy páchané noži, konstatovala: "Je to ostudné. Srovnává jablka a hrušky. Máme v Británii problém s rostoucím počtem trestných činů páchaných nožem? Ano, máme. Je to nějakým způsobem vůbec srovnatelné s nesrovnatelně obrovským násilím, páchaným v USA střelnými zbraněmi? Samozřejmě, že ne. Trump by se měl stydět."Stínová labouristická ministryně vnitra Diane Abbott řekla: "Netuším, jak násilné trestné činy v Londýně ospravedlňují vlastnictví střelných zbraní v USA. Minulý měsíc vyšlo najevo z prozrazeného dokumentu ministerstva vnitra, že nárůst trestných činů v Londýně je důsledkem škrtů v policejním rozpočtu, které provedla konzervativní vláda."Konzervativní poslanec Paul Scully, náměstek předsedy Konzervativní strany pro Londýn, konstatoval: "Zločiny páchané nožem jsou vážná věc a příliš důležitá na to, než aby se měly z toho dělat senzace. Je neomluvitelné to spojovat s debatou o zločinnosti páchané střelnými zbraněmi. Je to velmi kontraproduktivní. Dělá to senzaci z problému, který stojí životy a ničí rodiny."Liberálnědemokratický poslanec Ed Davey požadoval, aby premiérka Mayová vysvětlila význam přísných britských zákonů zakazujících vlastnictví střelných zbraní při udržování násilné zločinnosti na minimu. "Londýn je svědkem znepokojujícího nárůstu trestných činů páchaných noži a střelnými zbraněmi, ale vyroky Donalda Trumpa jsou nicméně absurdní. Hájit šokující americké zákony o vlastnictví zbraní tím, že projevuje svouy neznalost Británie, by mělo znepokojit i jeho obhájce v Konzervativní straně. Theresa Mayová by měla potvrdit parlamentu, že Trumpovi vysvětlí, že přísné britské zákony zakazující vlastnictví střelných zbraní udržují zločinnost páchanou střelnými zbraněmi na daleko nižší úrovni než je v Americe a že nedávný nárůst zločinnosti páchané nožem není důsledkem našich zákonů zakazujících střelné zbraně."Podrobnosti v angličtině ZDE