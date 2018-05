Labourističtí poslanci z Horní sněmovny obviňují Corbyna ze zbabělství ohledně brexitu

6. 5. 2018









Labourističtí poslanci z Horní sněmovny jsou šokováni, že Labouristická strana blokuje jejich úsilí vypracovat konkrétnější a robustnější politickou strategii pro těsné vztahy Británie s EU. Labourističtí lordi zuří, že vedení Labouristické strany jim brání v tom, aby Británie zůstala členem Evropské hospodářské oblasti, a tak vyřešila problém severoirské hranice s EU.





Více než 40 labouristických poslanců v Horní sněmovně je připraveno podpořit nadstranický dodatek zákona o brexitu, který požaduje, aby britská vláda zahájila vyjednávání o budoucím členství Británie v Evropském hospodářském prostoru (EEA). Labourističtí lordi zuří, že vedení Labouristické strany se to snaží blokovat.





Naproti tomu euroskeptičtí maniaci v Konzervativní straně požadují od Theresy Mayové, aby zrušila jakékoliv pokusy zůstat v evropském celním prostoru, což by bylo pro britskou ekonomiku katastrofální. Probrexitový plátek Daily Telegraph varoval, že Británie zřejmě zůstane v evropské celní unii nejméně do roku 2022, do kteréžto doby zřejmě už lidé, kteří v červnu 2016 hlasovali pro brexit, budou dávno mrtví.





Obě britské hlavní politické strany jsou ohledně brexitu beznadějně rozhádány. Přitom britská vláda stále netuší, jak brexit realizovat, a má už na to méně než rok.





Podrobnosti v angličtině ZDE