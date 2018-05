Vládnou nám nekvalitní politikové

Rozhovor Britských listů 163.

4. 5. 2018

"Pokud budeme mít velké štěstí, brzo se probudíme a zjistíme, že poslední dva roky byly jako vyústění seriálu Dallas, kdy se ukázalo, že všechno, co se odehrálo v předchozích dílech, byl jen zlý sen. Do té doby však musíme usuzovat, že naši politici jsou reální. Je to však každým dnem obtížnější, protože nalézají stále nové způsoby jak definovat svou prostřednost. Laťka každým týdnem klesá, a přesto ji Theresa Mayová a Jeremy Corbyn nedokáží překonat,"Platí to i o Česku. Jenže jsou-li vedoucími politiky dementi, co to znamená pro dobu krize, když například v Salisbury dojde k atentátu jedovatým plynem? O tom hovoří Bohumil Kartous s Janem Čulíkem. Rozhovor se vysílá na Regionalni televizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 4. května 2018.