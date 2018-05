Britská vláda se hluboce omluvila libyjskému disidentovi a dala jeho manželce odškodné 15 milionů Kč

11. 5. 2018





Premiérka Theresa Mayová se hluboce a bezprecedendně omluvila za britskou roli v "děsivém" zacházení s libyjským disidentem Abdelem Hakime Balhajem a jeho manželkou Fatimou Boudchar, které v roce 2004 unesla CIA a MI6 a vydali je na mučení Muammaru Kaddáfímu v Libyi.



Britský generální prokurátor Jeremy Wright přečetl v Dolní sněmovně hluboce omluvný dopis Theresy Mayové a oznámil, že Boudcharová, která byla těhotná, když byla unesena, dostane od Británie odškodné ve výši půl milionu liber. Belhaj o odškodné nežádal a žádné nedostal.

V dopise Mayová přiznala, že Británie měla vědět dříve, že její spojenci používají nepřijatelné praktiky. Tím nepřímo kritizovala Libyi za mučení zatčených osob a CIA za unášení lidí.Libyjští manželé usilovali o odškodnění a o omluvu od britské vlády po dobu delší než šest let poté, co během libyjské revoluce vyšly najevo dokumenty, z nichž vyplývá, že se na jejich unesení přímo podíleli britští výzvědní důstojníci. Manželská dvojice byla unesena r. 2004 z Thajska, na hlavě jim byly dány kápě, byli uvrženi do želez a odvezeni letadlem do jednoho z Kaddáfího vězení. Belhaj byl odsouzen k smrti. V Libyi byl vězněn šest let.Britská vláda dlouho nechtěla uznat svou vinu a do začátku loňského roku vydala 750 000 liber na svou právní obranu, přestože dokumenty o britském podílu na tomto šokujícím případu hovořily zcela jasně.Ken Clarke, konzervativní předseda britského parlamentního výboru pro problémy deportací vězňů do třetích zemí konstatoval: "Vzhledem k tomu, že se vláda nyní tak hluboce omluvila, je nutno se dotazovat, proč to trvalo vládě tak dlouho tuto záležitost uzavřít, zejména, když v roce 2013 pan Belhaj nabídl, že případ uzavře za 3 libry a za omluvu? Odklad dalších pěti let je hluboce politováníhodný."V americkém Kongresu zkoumají poslanci případ Giny Haspelové, která se má stát novou šéfkou CIA. Ta řídila v roce 2004 tajné vězení v Thajsku, kde byla paní Bouchdarová ve svém těhotenství vězněna.V Británii nebyl nikdo za tyto trestné činy potrestán. Bývalý labouristický ministr vnitra Jack Straw odmítl za případ přijmout jakoukoliv odpovědnost.Podrobnosti v angličtině ZDE