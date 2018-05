Jak ANO požralo ČSSD

15. 5. 2018

Analýza volebních intencí od Daniela Prokopa. K tomu Jiří Hlavenka:



Tohle je vynikající. Pro mě nejzajímavější je volební model přes různé voličské skupiny. Highlights:

- prvovoliči: 40% jich volí Piráty. To je síla - Piráti v podstatě sklízejí prvovoličskou základnu, jsou v ní 4x silnější (!) než nejbližší konkurenti včetně ANO

- v seniorech nad 65 let je přesně stejně dominantní ANO (40%): tedy i ANO staví na důchodcích jako na své hlavní voličské skupině.

- zajímavé je, že vzdělání není tak důležitým rozlišovacím faktorem, až na výjimky ( vysokoškoláci téměř vůbec nevolí KSČM).

- Ženy mají raději Babiše, muži zase Okamuru. (Proč tomu tak je?)

- "mužské" strany jsou dále: Piráti, ODS, TOP, "ženské" strany jsou Zelení, Lidovci, ČSSD

- Okamura poklízí nezaměstnané a nízkopříjmové, "poražené v dnešní válce", nikoli ale hloupé lidi - napříč stupni vzdělání má zhruba stejnou podporu

- jako přehnané se ukazuje rozdělení republiky na velkoměsta vs periférie: v obcích pod 5000 má Babiš 33,5%, ve velkých městech 25%, tj. rozdíl tu je, ale není to zásadní dělítko.

- "strany chudých": KSČM, ČSSD, SPD, ANO, "strany bohatých": Piráti, TOP, STAN, ODS













