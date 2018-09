Havířov je imigrantské, multikulturní město bojující s chudobou, což je pražským elitám ukradené

Případová studie svědčící o tragédii české politiky

10. 9. 2018 / Marek Beneš

Havířov, moje rodné město, kde jsem žil 25 let a jsem tam každý den. Řeší se protimigrační plakát ČSSD. Byl jsem v roce 1990 u toho, když havířovská ČSSD vznikla, píše Marek Beneš v reakci na kontroverzní předvolební reklamu . Řeší to všichni: Kartous z Dobřichovic, Čulík z Glasgow, Stroehlein z Bruselu, Partrige z Oxfordu a pár Pražáků. A mne by zajímalo, jestli se někdo vlastně v Havířově zajímal, proč tam ten plakát je, co se tam řeší. Prostě že by se někdo zeptal místního. Všichni mají jasno. Já třeba náhodou vím, proč je na plakátu toto. Souvisí to s panem Bakalou.

Havířov měl jednu z největších cizineckých kolonií v ČSSR, bylo to nejvíce multikulturní město. Je to město s velkou slovenskou, polskou, maďarskou, romskou a řeckou komunitou. V Havířově žije 35 % lidí, již nejsou Češi.





Jestlipak si Kartous, Čulík nebo Stroehlein položili otázku, kolik je v Havířově žadatelů o azyl? Těch opravdových, z celého sveta. Je jich 151, to je ekvivalent 2 500 azylantů v Praze, kteří tam nejsou. Je tu azylové středisko a byty. To znamená, že ti lidé tu bydlí (nejsou za plotem) a děti chodí do školy. Mimochodem, v CR je teď asi 2 400 azylantů. Kéž by na sebe i ostatní města dokázala vzít takové břemeno, jako Havířov.





A teď co se tu řeší: Na billboardu se nepíše "stop muslimům", ale migrantům. Jak víš, migrant je každý, kdo se stěhuje, nemusí to být dokonce ani azylant, ani cizinec. O co jde. Jakási firma Residomo, před tím RPG Byty, před tím OKD Byty, kterou vlastnil Zdeněk Bakala (o prodeji společnosti se stále spekuluje, zda nebyla jen fiktivní), tu chce další obchod s chudobou. Sestěhovat chudé do prázdných bytů a vytvořit další koncentrovaná ghetta a inkasovat na státním příspěvku.





Jelikož máme početnou romskou komunitu (asi 9 tisíc lidí) a jsou zde vyloučené lokality, tak si obyvatelstvo nepřeje další masivní obchod s chudobou a zahušťování stávajících problematických oblastí. Protože naše ghetta musíme racionálně řešit, coýž znamená v prvé řadě nezhoršovat situaci. To je urgentní problém současného Havířova.





Uznavám, že lidé z ČSSD udělali idiotskou zkratku (údajně chyba jednoho člověka, přičemž primátorka z ČSSD podpořila vznik azylového centra v Havířově), ale tady se neřeší uprchlíci a neřeší se jejich příchod do ČR. Ani muslimové. Tady se řeší, jestli naši slavní liberální obchodníci s chudobou nebudou chtít rozšiřovat svůj špinavý business. Skutečnost je vždy složitější.







Nám by stačilo, kdyby se o naše problémy ostatní zajímali celkově a ne aby mediální elity z Prahy čas od času řesily jeden blbý billboard. Třeba kdyby se ta ghetta a obchod z chudobou stal tématem celospolečenským. Ale to není tak atraktivní téma, ani pro populisty, ani pro liberály. Stejně si budeme muset poradit sami, jako se vším.