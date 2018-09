České dráhy dělají ČR mezinárodní ostudu

Dokážu pochopit, že průvodčí ve vlaku neumí anglicky. Úroveň vzdělávání v cizích jazycích je v ČR tristní. Už méně lze pochopit, že považuje za povinnost cizinců v ČR mluvit česky. Tady už těžko vinit vzdělávací systém, to je prostě omezenost. Ještě méně chápu okázalost, s jakou je ten člověk ochoten dávat svou omezenost najevo. Čeho je to důsledek? Úrovně tzv. elit, které reprezentují českou kulturní identitu podobně a dávají tím najevo, ze je to naprosto v pořádku být ignorantem?

Co nechápu absolutně, to je přístup Českých drah. Pominu ostudu před Čechy, například moje zkušenost je taková, že většina spojů na této trase (ve směru na Prahu) má zpoždění. Nikdo nikdy nevysvětlíte proč, ačkoliv náborový plakát Českých drah láká uchazeče o práci průvodčího slibem “zdokonalení se v komunikaci”. Strašné samo o sobě.

Rozumím tomu, že mezi zaměstnanci Českých drah to bude s jazykovou výbavou bídné, snad vyjma personál jídelních vozů na mezinárodních tratích. Kristepane, ale na co mají České dráhy ve svých vlacích audiosystémy? Copak je takový problém nahrát smyčku s omluvou za zpoždění a informací o výluce v angličtině? Musíte nám všem dělat takovou ostudu, že když už jedete pozdě a jinudy než máte, ještě necháte zaměstnance trousit ignorantská moudra po vlaku?

Blbí, leč hrdí...

Haiku z vlaku: “Mluvíme tu česky!”

Hezký.

Zpoždění a objížďka,

poetika jazyka.

Detour and delay,

in your country stay.

My tu Češi,

sama hrdost.

Umíme být hrdí

na svou vlastní blbost.