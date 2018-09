Pro stoupence Czexitu: "Ohroženy jsou desetitisíce pracovních míst," varuje šéf automobilky Jaguar Land Rover britskou premiérku

11. 9. 2018





Šéf automobilky Jaguar Land Rover varoval Británii, že je pro něj daleko levnější vyrábět automobily na Slovensku



Největší britská automobilka Jaguar Land Rover ostře zaútočila na premiérku Theresu Mayovou. Varuje, že budou zlikvidovány desetitisíce pracovních míst, pokud Británie odejde z EU bez dohody.



Generální ředitel automobilky Ralf Speth sdělil premiérce, že si nemůže být jist, že by jakákoliv část jeho automobilky v Británii přežila po brexitu. Jaguar Land Rover zaměstnává v Británii 40 000 lidí. Speth Mayovou upozornil, že jeho firma nebude moci dál v Británii vyrábět automobily, pokud se dálnice do Doveru stane parkovištěm kamionů. Blokace hranice s EU by stála jeho automobilku 60 milionů liber denně.Velmi varovně znělo Spethovo konstatování, že je levnější vyrábět automobily na Slovensku než v Británii. Dodal: "Jaká budeme muset učinit rozhodnutí, jestliže brexit bude znamenat nejen to, že stoupnou ceny, ale že nebudeme schopni automobily fyzicky v Británii vyrábět včas a v rámci daného rozpočtu? Je šest měsíců do brexitu a nejistota znamená, že firmy jsou nuceny činit rozhodnutí o své budoucnosti, která jsou nezvratná. A to jen proto, aby přežily."Podle současných odhadů bude firmu Jaguar Land Rober stát brexit 1,2 miliardy liber (35 miliard Kč) ročně.Podrobnosti v angličtině ZDE