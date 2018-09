O rozdílech mezi švédskou a českou politikou

12. 9. 2018

Švédská sociální demokracie včas díky interní analýze vyhodnotila, že se musí přímo postavit pravicovému populismu a jít do střetu se SD, označit je za ty, kteří nenabízí žádná řešení, žádný pozitivní program, a propagují jen větší rozdíly ve společnosti a více nenávisti. Také bylo třeba si jistit levé křídlo sociální politikou, viz penzisté a podpora rodin s dětmi, ale i udržení tradičních témat jako gender a lidskoprávní agenda, boj proti rasismu. Proto se mocně finišovalo a zabralo to výborně. Všimněme si, že v ČR se prosadil úplně opačný model, kdy se na pravicový populismus reagovalo jeho soft verzí. To je úplně špatně a také to tak dopadlo, píše na Facebooku Lukáš Kraus.

Více informací ve švédštině ZDE