Mezitím v Absurdistánu 81:

Katolická církev vládne nad vším. Pozor, abyste špatně nezvážili knedlíky! A čtěte knihu o víře v kontextu kvantové psychologie!

12. 9. 2018 / Tomasz Oryński

Legrační heslo "Zachovejme Švédsko pro Švédy", které zpopularizovali polští imigranti do Švédska, snažící se přesvědčit další Poláky, aby hlasovali pro protiuprchlickou radikální pravici, nestačilo, aby následovali kroky svých předků. Polská armáda pod velením krále Jana III. Sobieského podpořila Rakušany, a tak zachránila r. 1653 Vídeň od osmanské invaze. Poláci ve Švédsku nyní selhali a protiuprchlická pravice dostala méně hlasů, než se očekávalo. Polští pravičáci ve Švédsku jsou neutěšitelní. Tvrdí, že se Švédsko rychle proměňuje v "chalífát, kde vládnou náboženští extremisté". A v takové zemi prostě nechtějí žit. Kdyby chtěli, mohli by se přece rovnou vrátit do Polska, ne?

