Chyba, že byl pád komunismu v Polsku nekrvavý, Wałęsa odstraněn z oslav a všude vládne Panna Maria

K mému překvapení, i v těch nejvzdálenějších alpských vesničkách jsem nakonec narazil na pár lidí, kteří, poté, co zjistili, že jsem vlastně Polák, se mě ptali, co se to proboha děje v mé zemi. Tady je odpověď tak trochu ošemetná, protože já sám tomu přestávám rozumět. Ukazuje se, že všechno se obrací vzhůru nohama.



Polský prezident například pronesl projev při mši v kostele (tam totiž nyní zjevně polští vedoucí politikové pronášejí své projevy) a v tom projevu tvrdil, že "Polsko je nemocné" a že "to je cena, kterou jsme zaplatili za nekrvavou revoluci v roce 1989" . Takže, zdá se, to, co se vždycky považovalo za velký úspěch našeho národa, že se nám podařilo rozložit komunismus prostřednictvím mírových vyjednávání, a tak jsme dali do pohybu první domino východního bloku, které vedlo k rozkladu celého tohoto bloku, to se nyní, zřejmě, považuje za chybu. Co by tak chtěl pan prezident Duda vidět namísto toho mírového řešení? Krveprolití jako v Rumunsku? Občanskou válku? V tom případě by ovšem nebyl schopen těšit se podpoře bývalých komunistů, jako je Stanisław Piotrowicz, protože by byli zastřeleni, anebo v nejlepším případě by se museli skrývat někde v zahraničí...