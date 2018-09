Varování od devadesátníka: Váš dosavadní, pohodlný svět může zkolabovat okamžitě!

6. 9. 2018



Je mi 93 let a jak extremismus dnes zachvacuje Evropu, obávám se, že opakujeme chyby, které vedly k holocaustu, píše v deníku Guardian Stanisław Aronson, který zažil nacistickou okupaci Polska i varšavské povstání r. 1944.

Jsem polský žid, který se narodil r. 1925, přežil varšavské ghetto, přišel o všechny rodinné příslušníky během holocaustu, sloužil ve speciální jednotce polského podzemního odporu, a bojoval ve varšavském povstání r. 1944. Obávám se, že poučení z toho, co jsme tehdy zažili, se ztrácí, píše autor.Žiji nyní v Tel Avivu a jsem svědkem toho, jak v Polsku teď amatérští nacionalisté zneužívají vzpomínek mé generace a manipulují jimi. Vzniká nebezpečí, že budou vychovávat příští generace v temnotě, bez povědomí o složitosti druhé světové války. Lidé tak budou opakovat chyby, za něž jsme my zaplatili tak vysokou cenu.Prosím, pamatujte, že jsme měli stejné chyby a slabosti, jaké mají dnešní mladí lidé - většina z nás nebyla ani hrdinové, ani monstra.Byli jsme generace, která žila ve strachu, a strach způsobuje, že lidé páchají šílenosti. Pokud jste to nezažili, nepochopíte to.Dále, neexistuje žádný "hrdinský národ" a žádná komunita či národ nejsou zločinecké. Jako Polák a jako žid, jako voják a jako uprchlík jsem zažili od Poláků nejrůznější způsoby chování. Někteří mě chránili a riskovali tím svůj život, jiní se mé situace snažili zneužívat, a zažil jsem nejrůznější postoje mezi tím.I když nacistická Třetí říše zničila můj svět, život mi zachránila Němka, která mě seznámila s lidmi, kteří mě rekrutovali do polského ilegálního hnutí. Žádný stát nemá monopol na ctnost.Velmi důležité je: nepodceňujte ničivou sílu lží. Miliony lidí, včetně mé vlastní rodiny, byly usmrceny lžemi. Má země a většina evropského kontinentu byla zničena lžemi. A nyní lži hrozí nejen zlikvidovat vzpomínky na toto období, ale i na všechno dobré, co bylo od té doby vybudováno. Dnešní generace nemůže říkat, že ji nikdo nevaroval, ani, že nerozumí katastrofálním důsledkům šíření lží.Postavit se tváří v tvář lžím někdy znamená vyrovnat se s obtížnou pravdou o sobě samém a o své zemi.A nakonec:To je nejdůležitější varování. V jednu chvíli jsem si užíval svého idylického života jako teenager v mém domovské městě Lodz, a najednou jsme byli nuceni utíkat, abychom zachránili svůj život. Možná jsem si nepovšiml, co se děje, protože jsem byl jedináček, ale mnoho dalších starších a moudřejších lidí také setrvalo v tom dětinském stavu.Jakmile přijde katastrofa, zjistíte, že všechny mýty, jimiž jste se utěšovali, jsou k ničemu. Poznáte, co to je žít ve společnosti, v níž se rozložila morálka, a to způsobí, že všechno, v co jste věřili, všechny vaše předsudky se okamžitě rozloží.A pak až celá katastrofa skončí, budete sledovat, jak postupně je to nejděsnější poučení zapomínáno a vznikají nové mýty.Kompletní článek v angličtině ZDE