Sociální demokracie jako moucha v pavoučí síti

6. 9. 2018 / Boris Cvek





Prostě se podbízejí tomu, co si sami představují, že by lidé chtěli. Otevírají svá srdce, protože nic jiného už nemají. Není to žádný promyšlený marketing, je to zoufalství mrtvolně rozložené strany. Zmítání se mouchy v pavoučí síti, která se svými instinktivními pohyby více a více zaplétá do svého konce.

Lid, dokonce jihomoravský lid, žádná pražská kavárna, poslal Haška i Škromacha mimo politiku. A přece to bude ČSSD opakovat stále dokola. Zkuste vysvětlit mouše v pavoučí síti, aby se nezmítala. Už to není program, levicové ideály nebo nějaké tradice, už je to jen rigor mortis, který se nedá ovládnout. A bude to tak pokračovat stále dokola a tím více, čím více ta strana bude upadat. Je to úplně jiný osud, než byl osud ODS, která se dokázala postavit do jasné opozice, dala si do čela nového člověka prakticky bez politické minulosti a začala si hrát na slušnou stranu.

Na to zjevně sociální demokracie nemá a mít nebude. Bohužel. Přitom v opozici proti miliardářovi by ideově měla být právě levice, nikoli ODS. Právě levice by na tvrdém tepání současných poměrů v České republice z pozice svých idejí měla nejvíce politicky vydělat a připravit se na převzetí moci v době, kdy ekonomická konjunktura skončí. Místo toho nám hrozí, že v době příští ekonomické krize nám bude vládnout zase pravice (dej Bůh, aby to nebyla ta krajní pravice, do níž může přestoupit velká část tzv. sociálních demokratů, až jejich loď definitivně ztroskotá), která nás, např. ve srovnání s Polskem, proškrtá na samé dno úpadku.