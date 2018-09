Průzkum: Nové referendum o brexitu by vyhráli příznivci setrvání v EU

7. 9. 2018

Britové by si zvolili setrvání v EU, pokud by k tomu nyní dostali možnost. Ukázal to nový průzkum veřejného mínění, podle nějž je podpora setrvání v unii nejvyšší od roku 2016, upozorňuje Harriet Agerholmová.



Celkem 59 % voličů by se rozhodlo pro setrvání v EU, zatímco pro vystoupení by hlasovalo 41 %, zjistilo šetření publikované akademickými výzkumnými organizacemi. Pouhé dva roky nazpět 48 % hlasovalo pro setrvání v unii a 52 % pro její opuštění. Analýza různých průzkumů, kterou měl k dispozici list The Independent, zjistila, že více než 2,6 milionu lidí přestalo podporovat brexit a nyní podporují setrvání v EU. Podrobnosti v angličtině: ZDE

