Nad výsledky švédských voleb

11. 9. 2018 / Richard F. Vlasák



Volby do Říšského sněmu ve Stockholmu ve mně vyvolávají rozpaky. Na jedné straně jsem rád, že vyhráli sociální demokraté a spolu s levicovými a středovými stranami mají většinu hlasů (144); těší mne, že švédští demokraté mají 17% a ne 25%, jak se predikovalo; ale mrzí mne, že v parlamentu oslabili zelení, kteří mohli mít rozhodující slovo. Vynikající je i vysoká volební účast. Poslední slovo budou mít výsledky od Švédů žijících v zahraničí. Nyní je vše v rukou demokratických stran, žádná z nich nemá dostatečných 175 hlasů potřebných k parlamentní většině.

Šéf pravicových Umírněných Ulf Kristersonn již vyzval již šéfa Sociálních demokratů k resignaci, zřejmě má dohodu s nacionalistickými demokraty v kapse. Inu, to je jako by šéf TOP 09 měl pojistku v podobě okamurovců. Nutno podotknout, že okamurovci za sebou ještě nemají podobnou temnou minulost jako Svenska demokraterna. Jenže, jak víme, ze strany Hradu se českým "nácíčkům" dostává stálé podpory - naposledy ve zprávě o extremismu. Něco podobného by Carlu XVI. Gustafovi nepřišlo ani na mysl. Kdo tu ale stále mluví o švédském vzoru?



Stefan Löfven výzvy pravice odmítl se slovy: "Sociální demokraté nikdy nepřipustí, aby se do vlády dostali Švédští demokraté." Zkuste něco podobného chtít po nácíčkovi Foldynovi, a neřku-li měkkoňovi (rozuměj měkkému koňovi) Hamáčkovi. Šéf Socialdemokraterny má nyní dvě možnosti, buď vytvoří menšinovou vládu, což bude nahrávat extremistům do karet, anebo se podobně jako Willy Brandt pokusí přemluvit zástupce nějaké z dalších středových stran, aby opustili pravý blok.

Mohla by vzniknou vláda, kterou si vlastně Švédové vyžádali, neboť podpora středových stran v těchto volbách stoupla. Naštěstí se totiž ukázalo, že švédští občané dávají přednost opravdové před hlásanou demokracií. Reparát je v rukou Löfvena.