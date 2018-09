Štefan Švec: Mnichovská pohoda aneb Zrada národa

12. 9. 2018

Německo je v rozkladu. Party migrantů s iPhony dělají z ulic měst válečné no-go zóny, bílé ženy se bojí vycházet na ulici, kvílení muezzinů z mešit ruší spánek nemluvňat. Každý čmoud má čtyři nezletilé nevěsty, které jejich bratranec zavraždil ze cti. Všude jen bordel a kebab.Vždycky jsem chtěl ukázat rodině rozvojový svět, a když je dostupný za tři hodiny po dálnici, nejde odolat. Vypravili jsme se do Bavorska.Je zvláštní, jak je v téhle zničené, zbídačelé zemi všechno funkční. Když mají tramvaje změněný letní rozvrh, najdete v nich letáčky, ze kterých to pochopí i přespolní. Když se v muzeu moc přiblížíte k obrazu, zamrká na vás usměvavý kustod a poprosí vás, abyste zbytečně nespustili alarm, protože kurátoři jsou na ty své malůvky hákliví. Pokud chcete, bude vám vyprávět o dvou úrovních zabezpečení a o tom, kolik lidí tu každý den omylem rozhouká sirénu. Nechápu, jak tomu může rozumět, je to černoch.