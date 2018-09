Evropský parlament zasáhne proti Maďarsku za porušování demokratických práv

12. 9. 2018





Evropský parlament hlasoval poprvé ve své historii pro aktivaci článku 7 proti členské zemi, Maďarsku, za porušování demokratických práv. Zahájil disciplinární proceduru proti Maďarsku a konstatoval, že maďarská vláda zosobňuje "systematickou hrozbu" demokracii a zákonnosti.



Pro tuto akci hlasovalo 448 europoslanců. Těsně získal potřebnou dvoutřetinovou většinu poté, co Orbána opustili jeho spojenci v klubu evropských lidových stran.



Hlasování zřejmě povede k rozkolu hlavního evropského středopravicového bloku, k němuž patří i německá kancléřka Angela Merkelová. Vládnou v něm ostré konflikty ohledně migrace a budoucnosti Evropy.Hlasování také poukázalo na izolaci britských konzervativců, kteří zasedají v extremistickém pravicovém klubu a kteří hlasovali na podporu Orbánovy vlády. Tvrdili, že hlasování proti Orbánovi by bylo kontraproduktivní a vytvořilo by nebezpečný precedens.Nejpřísnějším trestem podle článku 7 by bylo odebrání hlasovacích práv EU Maďarsku.Holandské europoslankyni Judith Sargentiniové, která stála v čele tohoto procesu, se po oznámení výsledku hlasování dostalo ovace ve stoje.Od svého návratu k moci r. 2010 Orbán omezil nezávislost maďarských soudů i svobodu sdělovacích prostředků. Zavedl omezení, která mohou vést k likvidaci Středoevropské univerzity. Zpráva Evropského parlamentu byla založena na analýze celé řady mezinárodních pozorovatelů, od pracovníků OSN po Radu Evropy.Evropský parlament také poukázal na korupci v Maďarsku a na zneužívání fondů EU Orbánovým zetěm.Orbán před hlasováním řekl v Evropském parlamentě, že je Maďarsko trestáno, "protože odmítá být zemí migrantů".Hlasování je počátkem dlouhého procesu, jehož výsledek je nejasný. První oficiální varování Maďarsku by mohlo být vydáno pouze, pokud budou souhlasit čtyři pětiny členských zemí EU, což je nepravděpodobné. Další krok, zrušení hlasovacích práv pro Maďarsko, by vyžadovalo jednohlasné rozhodnutí EU a je zjevné, že Polsko, které Orbána podporuje, to nepřipustí.Patrick Kingsley, donedávna reportér deníku Guardian pro otázky migrace do Evropy a nyní novinář v New York Times, který často píše o Maďarsku, varoval, že hlasování proti Maďarsku může být kontraproduktivní, vzhledem k tomu, že ho Orbán manipulativně označuje za nepřátelský útok proti Maďarsku a jeho národu. Orbán má veškeré sdělovací prostředky v Maďarsku pod palcem a ty budou šířit jeho protievropskou demagogii. Je tedy zjevné, že krok Evropského parlamentu může Orbánovo postavení v Maďarsku ještě posílit.Podrobnosti v angličtině ZDE