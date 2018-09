Od 26. srpna nejsou ve Středozemním moři žádné záchranné čluny

12. 9. 2018





V minulých dnech se u libyjských břehů utopilo 100 osob.







Tisíce migrantů a uprchlíků riskují smrt na moři, protože Malta a Itálie zakázaly provoz nevládních záchranných lodí, které pracovaly ve Středozemním moři od roku 2015 do letošního 26. srpna.Lidé snažící se získat v Evropě azyl se dál pokoušejí o riskantní přeplavbu, avšak bez záchranných lodí stoupne počet utopených dramaticky.Naposledy bylo Středozemní moře bez záchranných lodí nevládních organizací od 28. června do 8. července a za tu dobu se utopilo více než 300 lidí.Podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci se r. 2017 ve Středozemním moři utopilo 2383 migrantů, zatímco 100 308 lidem se podařilo dosáhnout italských břehů.V roce 2018, kdy jsou záchranné lodě nevládních organizací pod tlakem od italské a maltské vlády, se dosud utopilo už 1130 osob, do Itálie se ale dostalo jen 20 319 osob.