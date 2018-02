Ve Středozemním moři se utopilo dalších 90 uprchlíků

2. 2. 2018

Asi 90 lidí se utopilo u libyjského pobřeží poté, co se převrátil pašerácký člun s uprchlíky. Dosud moře vyplavilo u libyjského města Zuwara asi 10 mrtvol. Osm z nich byli Pákistánci, dva byli Libyjci. Dva lidé přežili, protože se jim podařilo připlavat ke břehu.Katastrofa potvrzuje, že se poslední dobou snaží dostat do Evropy stále více Pákistánců. Loni byli Pákistánci 13. nejčastější národností cestující do Evropy, letos v lednu třetí.V lednu se pokusilo dostat se do Itálie z Libyie 4256 uprchlíků. Loni to bylo 4531 osob.Podrobnosti v angličtině ZDE