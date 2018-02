Jak polská vláda udělala kůlničku na dříví ze svých vztahů s Izraelem

Mezitím v Absurdistánu 56:

5. 2. 2018 / Tomasz Oryński

"Jednejme rychle, než si uvědomíme, že je to nesmysl!" - to je jedna z nejslavnějších hlášek od Juliena, krále lemurů z populárního kresleného seriálu Madagascar (alespoň v polské jazykové verzi). Zdá se, že tohle je také taktika, kterou si zvolila strana Právo a spravedlnost ve snaze řešit katastrofu v oblasti PR, která nenapravitelně poškodila obraz Polska v zahraničí. A pak, k tomu všemu, přidejte známou neohrabanost a absenci profesionality a máte to: snaha limitovat škody podle PiS.



1. This ad appeared in the Facebook feed of a friend who lives in California pic.twitter.com/sXUkTsSf1V — Anne Applebaum (@anneapplebaum) February 4, 2018

Po jednom faux pas následují další, po jedné katastrofě přicházejí nové. Jen se podívejte na tento tweet z polského ministerstva zahraničí, který tvrdí, že "se konalo jednání týmu pro dialog s Izraelem". Mezitím byl tento tweet vymazán, pravděpodobně proto, že telekonference jedné skupiny lidí z PiS s druhou nebyla příliš přesvědčující. Nejsem tedy žádný expert, avšak podle mého názoru by nejlepším způsobem jak vést dialog s Izraelem, bylo, tak já vám nevím, třeba pozvat do diskuse nějaké židy? Ale to by se ta první schůzka nesměla konat v sobotu...Pan premiér Morawiecki natočil projev a ten pak byl zveřejněn na YouTube. Pokud jste se rozhodli na ten projev podívat v polštině s anglickými titulky, budete zřejmě překvapeni, že Morawiecki tvrdí, že tábory smrti v Polsku BYLY polské. Ale ne, on nic takového neřekl. To jen polská vláda, která jinak plýtvá penězi na nejrůznější pitomosti, se rozhodla, že je dobrý nápad ušetřit na překladeteli do angličtiny, a svěřila překlad tohoto důležitého projevu automatickému překladači YouTube. Stále ještě ale nedokáží rozhodnout, kde se stala chyba: obvinili YouTube, YouTube a její vlastník Google se omluvili, tak je vlastně všechno v pořádku. Zejména proto, že existovala také verze tohoto projevu v angličtině, v níž premiér Morawiecki netvrdil takový naprostý nesmysl, pokud jde o tábory smrti v Polsku. Pokud jde ale o jiné věci... Tato verze projevu musela být přestříhána, poté, co lidé poukázali na to, že navzdory tomu, co v ní říkal Morawiecki, polské důstojníky v Katynu nevyvraždili Němci, ale Sovětský svaz...Není divu, že se strana Právo a spravedlnost ze všech sil snaží napravit škody, která způsobila. Žiju v zahraničí a při brouzdání na internetu jsem viděl reklamu, v níž mi pan premiér Morawiecki sděluje, že tábory smrti v Polsku nebyly polské. Tuto reklamu:





Jakby „parchy” to było za mało, Ziemkiewicz i Wolski dokładają wieczorem kpiny o „żydowskich obozach śmierci”. Media publiczne, Polska, XXI wiek. Przerażające. pic.twitter.com/2I7SsaeZ2v — Mikołaj Chrzan (@mikolajchrzan) January 29, 2018

Dost dobře nechápu, jak má reklama, která se občas objeví, vylepšit vnímání Polska v zahraničí, avšak asi můžeme oznámit, že jsme dosáhli úspěchu. Pan premiér Morawiecki je zřejmě prvním evropským ministerským předsedou, jehož výroky se šíří hned vedle informací, jaká je nejlepší aplikace pro ženy bez partnerů, jaký je nejlepší způsob zbavit se vrásek, vedle sponzorovaných informací o tom člověku, jehož nenávidí bankéři, protože prostřednictvím investic v bitcoinech vydělal majlant, a o levných last minutech nabídkách dovolené v Maroku. Je tohle opravdu to "pravé místo pro Polsko v mezinárodním diskursu", o němž je polská pravice přesvědčena, že si ho zasloužíme?A nemyslím si, že je to vůbec relevantní, protože bez ohledu na to, kolik peněz daňových poplatníků vydává polská vláda na tuto reklamu, je pro ni nesmírně obtížné napravit tu katastrofu, kterou způsobili její vlastní lidé: viděl jsem reklamu s premiérem Morawieckim jen jednou, ale klip ze státem ovládané televize TVP, v níž ředitel druhého programu Marcin Wolski a pravicový novinář Rafał Ziemkiewicz vtipkují o "židovských koncentračních táborech" proběhl mým účtem na twitteru nejméně desetkrát:





To nebyly německé nebo polské tábory, ale židovské tábory, protože, konec konců, kdo provozoval ta krematoria?" říká Wolski."A kdo v nich umíral?" dodává Ziemkiewicz.A tohle prosím je satirický pořad v hlavním vysílacím čase v polské televizi veřejné služby. V Polsku v roce 2018 AD. Udělám teď pauzu, abyste si uvědomili závažnost toho všeho.Obávám se, že vztahy mezi Polskem a Izraelem, vážně poškozené během antisemitské bitky v roce 1968 a teprve nedávno napravené, jsou nyní rozbity na kusy. Budeme muset začít úplně od začátku a nebude to jednoduché, protože polští antisemité nyní pociťují, že je jejich povinnost bojovat proti "izraelskému útlaku". Dělají to tím, že plní sociální sítě příklady všech zločinů spáchaných židy a státem Izrael, bez ohledu na to, zda to je k věci. Pravicoví novináři říkají svým židovským nepřátelům "svrab" a bývalý kněz Jacek Międlar (ten, jehož vyloučili za fašismus a rasismus z polské katolické církve) začal prodávat trička s heslem "Nebudu se omlouvat za Jedwabne " , přestože v roce 2013 polský soud rozhodl, že toto heslo zosobňuje hate speech. A jestliže se polští antisemité vymkli z rukou, není divu, že něco podobného se děje i z druhé strany. Jak o tom informovala některá polská média, na skupinu polských turistů v Izraeli zaútočil agresivní muž, házel po nich kamením a křičel: "dobrý Polák je mrtvý Polák!" A tak vláda strany Právo a spravedlnost zase jednou učinila život polských občanů lehčím a bezpečnějším. Děkujeme vám, strano Právo a spravedlost!Často se cituje Jarosław Kaczyński, kteřý řekl, že "u lékaře v Polsku nejsou žádné fronty, já to vím, protože když já jdu k doktorovi, nikdy nemusím čekat". Sice se mi nepodařilo potvrdit, zda je tento citát autentický, ale zdá se, že pokud to Kaczyński opravdu řekl, má asi pravdu. Zdá se, že už jsme v etapě, kdy "všechna zvířata jsou si rovna, ale některá si jsou rovnější". Portál Oko.press dostal informaci od čtenáře, že v jedné nemocnici nejenže mají členové vlády právo vyhnout se frontám, ale mají k dispozici celou samostatnou jednotku pro pět vládních pacientů, což nutí "obyčejné" pacienty čekat ještě déle než normálně, navzdory tomu, že všichni se v nemocnici objednávají stejně.Jeden novinář se rozhodl vydat se do této nemocnice. Předstíral, že je pacientem, který se stal obětí této situace, a vyžadoval vysvětlení. Vysvětlení bylo: "Je to zákon." Novinář s tím nebyl spokojen, zjišťoval dál a chtěl vědět, které zákony přesně poskytují členům vlády tyto výsady. Odpověď byla šokující: "Toto je vládní nemocnice, takže ti lidé jsou našimi šéfy. Pokud budete do toho dál šťourat, je tady průmyslová televize, pěkně vás nahraje a budete se muset pak zodpovídat tajným službám." https://oko.press/wladza-leczy-sie-bez-kolejki-oburzonego-pacjenta-szpital-mon-straszy-sluzbami-nagranie Ano. Znepokojený občan, který chce zjistit, zda vládní činitelé nezneužívají své moci, je terčem výhrůžek od tajné policie.A to není jediný způsob, jak se můžete dostat do potíží. Už několik let protestují obyvatelé vesnice Dobrzeń Wielki na okraji města Opole proti tomu, že město Opole si přisvojilo část jejich okrsku: jde o hodně, protože v katastru obce je velká elektrárna a daně, která vesnici elektrárna platí, tvoří velkou část jejího příjmu. Avšak z města Opole je náměstek ministra spravedlnosti Patryk Jaki a ten potřebuje tyto peníze na financování příslibů, které učinil svým voličům. A tak bylo rozhodnuto, že budou změněny hranice vesnice Dobrzeń Wielki, navzdory tomu, že při veřejných konzultacích se 99,7 procent místních obyvatel vyslovilo proti tomu, aby je sežral větší soused.Jeden místní aktivista byl obžalován z trestného činu pobuřování. Zatkli ho čtyři policisté, dali mu pouta a provedli u něho domovní prohlídku. Poté, co ho zpočátku pokutovali, rozhodl soud vyšší instance, že je nevinen. Ale jeho soukromí už bylo předtím narušeno. A co bylo jeho trestným činem? Napsal na Facebooku, aby lidé telefonovali ministru Jakimu, a uvedl tam přitom Jakiho číslo, které ministr před časem sám zveřejnil, aby mu voliči telefonovali.Případ vesnice Dobrzeń Wielki není jediným případem, kdy strana Právo a spravedlnost ignoruje vůli místních lidí a zasahuje do místních záležitostí. V městě Łódź neustále probíhá boj ohledně názvu jednoho náměstí. Dosud se jmenovalo "náměstí Vítězství", ale místní hejtman rozhodl, že jméno toho náměstí musí být "odkomunizováno", protože dosavadní název oslavuje vítězství v druhé světové válce, a protože Polsko "osvobodila" Rudá armáda, to není nic, co by se mělo oslavovat. Hejtman změnil jméno náměstí na (ano, uhádli jste to!) na náměstí Lecha Kaczyńského. Místní správa se pak rozhodla vrátit se k původnímu názvu, jenže tentokrát se má toto vítězství týkat vítězství v polsko-bolševické válce r. 1920. Hejtman toto rozhodnutí zpochybňuje jako protizákonné a věc se nyní octla u soudu, kde se bude rozhodovat o kompetencích. Natolik tedy naslouchá vláda strany Právo a spravedlnost vůli "suverénního lidu".Bohužel je proti straně Právo a spravedlnost i věda. Ve svém pokusu být zadobře s katolickou církví zrušila vláda strany Právo a spravedlnost programy oplodňování in vitro a nabízí teď "alternativní" metodu, jíž říkají "naprotechnologie" - je to systém sledování přirozených cyklů ženy, který, z definice, nelze považovat za léčbu neplodnosti. Ukázalo se, že je tento program naprostým selháním. Přestože jeho stoupenci tvrdí, že úspěšných je asi 20 procent případů, ve skutečnosti počalo dítě jen 7 procent žen podílejících se na tomto programu. Co bude další? Polské zemědělství přejde na Lysenkovy metody?Naštěstí neváhá polská vláda používat nejmodernější technologie, když jde o lovectví, a tak zřejmě bude nový plán boje proti nemoci prasat tím, že se všichni divočáci vystřílí, obrovským úspěchem. Tedy alespoň pro lovce, protože těm nyní bude zřejmě povoleno používat veškerá zařízení pro noční vidění a také drony - a to všechno jen pro zabíjení zvířat. A pak, až bude krajina vyčištěna od polských divočáků, do Polska budou moci přijít nemocní divočáci z Běloruska a z Ukrajiny, takže vraždění divočáků polskými lovci bude ještě důležitější.A kdo financuje všechny tyto nesmysly? Samozřejmě polští daňoví poplatníci. A strana Právo a spravedlnost objevuje stále nové a nové způsoby, jak z lidí dostat další a další peníze. Nyní zavádějí daň z deště. Budou ji muset platit majitelé velkých budov, které zaujímají více než 70 procent pozemku, pokud na něm není kanalizace pro odvod dešťové vody. Od daně z deště budou osvobozeny jen kostely. Ale za vlády strany Právo a spravedlnost svítí na polské kostely slunce pořád.