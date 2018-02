Cílem polského zákona o koncentračních táborech je zfalšovat historii

7. 2. 2018



The ultimate goal of Poland's new law "is to falsify the history of the Holocaust."



What will be the effect?

Kdokoliv od nynějška nazve Osvětim-Birkenau "polským koncentračním táborem", bude pokutován, anebo odsouzen do vězení až na tři roky. Kdyby ale toto bylo cílem nového polského zákona, polská legislativa by bývala učinila trestným činem tento konkrétní výrok a v zákoně by ho citovala, píše v deníku Financial Times historik Jan Gross.



Jenže to nebylo cílem. Použili daleko obecnějšího jazyka. A to je záměrné. Návrh tohoto zákona byl připraven před dvěma lety a autoři dostali mnoho připomínek s tím, že cíl zákona by měl být konkrétnější.



Kdyby se tak stalo, nikdo v zahraničí by si tohoto zákona ani nepovšiml.



Vládnou obavy, že tento zákon hrozí trestním stíháním všem osobám, které v Polsku přežily holocaust. Přečetl jsem stovky svědectví osob, které holocaust přežily, a ve všech jejich autoři popisují, že je zrazovali, vydírali nebo udávali jejich polští spoluobčané.



Den poté, co tento zákon schválil polský Senát - v předvečer mezinárodního dne připomínání holocaustu, byl izraelský tisk plný svědectví osob, které přežily holocaust a jejich rodinných příslušníků. Židé říkají, že se znovu cítí ohroženi, protože nový zákon jejich svědectví kriminalizuje.



Pro nezávislá média a pro opoziční politiky v Polsku je toto katastrofa na poli zahraniční politiky. Země je už v konfliktu s Evropskou unií ohledně likvidace nezávislosti soudnictví v Polsku vládnoucí stranou Právo a spravedlnost. Nyní tento nový zákon vyvolal diplomatický konflikt s Izraelem ohledně zfalšování historie holocaustu.



Do debaty vstoupily i Spojené státy a uvedly, že pokud bude tento zákon schválen, ochromí to schopnost Polska být nadále strategickým partnerem USA.



Izolace Polska od západních demokracií začíná být zjevná.



Avšak ještě větší katastrofa hrozí uvnitř Polska. Pod záminkou obrany práva Polska schvalovat své vlastní, suverénní zákony, podporují polské úřadym xenofobní a antisemitské předsudky části veřejnosti a tyto předsudky prohlubují.



Sdělovací prostředky, které ovládá strana Právo a spravedlnost, dále vyvolávají emoce tvrzením, že vnější síly - zejména židé - chtějí Polsku zabránit, aby říkalo pravdu o vlastní historii - že vyhlazovací tábory založili Němci a ne Poláci.



Není překvapivé, že jsme svědky vlny antisemitismu na sociálních sítích, v televizi a v tisku, které podporují vládu. Společnost, zmobilizovaná kolem této lživé propagandy se stane xenofobnější a pro mladé Poláky s otevřenou myslí bude Polsko nepřátelským místem k životu. To je nebezpečné: pro občany EU je lehké se přestěhovat a usadit v jiné zemi.



Naposledy používala polská vláda antisemitismu ve své oficiální propagandě před padesáti lety, když byla u moci komunistická strana. Následovalo etnické očišťováni, což vedlo, že tisíce lidí, kteří přežili holocaust, a jejich děti Polsko opustily.



V dnešním monoetnickém Polsku je možná nyní na řadě vzdělaná elita, která bude emigrovat. To bude mít katastrofální dopad na sociální kapitál Polska.



Jaroslawu Kaczyńskému, šéfovi strany PiS, je to však jedno. Jeho strana usiluje o takovou ústavní většinu v parlamentě, která by jí umožnila legálně zavéste autoritářský režim a zajistit jeho moc na dlouhou dobu.



V nedávném projevu se Kaczyński vyjádřil, že to bude trval 12 let (zřejmě tři volební období), než "bude Polsko umístěno pod pluh". Zřejmě podcenil ničivou sílu vládu, která je ochotna zneužít těch nejhorších pudů obyvatelstva, aby zůstala u moci.



Bojím se nyní o svou vlast. A těžko si dovedu představit, jak bude Polsko vypadat za dalších 12 let vlády strany Právo a spravedlnost.



















