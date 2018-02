Směšné je hrozit Západu vystoupením z EU

Glosa

8. 2. 2018 / Boris Cvek

Bývaly doby, kdy jsme věděli, že Evropská unie (EU) tu byla dříve než Česká republika a kdy cílem České republiky bylo do Unie vstoupit, takže plnila všechny její podmínky, aby dostala konečně šanci. Nebylo to tak, že by EU přišla za Českem a přizpůsobovala se mu, aby do ní milostivě vstoupilo, bylo to naopak. Klepali jsme na dveře, plnili jsme podmínky. A podobně jako Česko se chovaly také země jako Polsko, Maďarsko, Rumunsko… dokonce i Rakousko a svého času Británie.