Deeskalační zóny v Sýrii pomáhají Asadovi vést válku

7. 2. 2018

Devět měsíců po podepsání dohody o deeskalačních zónách se ukazuje, že opatření pomohlo Asadově vládě obsadit dodatečná území a rozšířit kontrolu, místo aby omezilo násilí v označených oblastech, upozorňuje Hashem Osseiran.

Stovky civilistů byly v lednu zabity při útocích na tzv. deeskalační zóny v Sýrii, což podkopává Ruskem prosazenou dohodu světových mocností, která údajně měla vést k všeobecnému příměří.

Analytici a experti upozorňují, že dohodnuté zóny sice civilisty nechrání, o to ale ve skutečnosti v dohodě ani nešlo. Nedávné události ukazují, že dohoda byla navržena coby strategie řízení válečného úsilí (zcela obdobně jako dohody o příměří na Ukrajině - KD), jejímž cílem je oslabit opozici.

"Na počátku stála iluze, že iniciativa k zavedení deeskalačních zón povede k ustavení všeobecného příměří," říká Anton Mardasov, externí expert Ruské rady pro mezinárodní záležitosti. "Ale po pár měsících bylo jasné, že jde pouze o opatření s cílem posílit vojenské operace v Sýrii a předstírat touhu po politickém řešení."

Dohoda podepsaná v květnu Tureckem, Ruskem a Íránem v kazašském městě Astana měla údajně omezit násilí, chránit civilisty a zajistit přístup humanitární pomoci do obklíčených oblastí. (Ani to poslední se neuskutečnilo, jak dokládá OSN ZDE.)

Podle dohody měli signatáři zajistit, že ustoupí od útoků v chráněných oblastech, pokud nešlo o útoky na tzv. islámský stát nebo jednotky aliance Haját Tahrír aš-Šám napojené na al-Kájdu.

Přesné hranice deeskalačních zón zůstávají nejasné. Nicméně pokrývají části provincie Idlíb, severní část provincie Hamá, Východní Ghútu u Damašku a jižní Sýrii. Zahrnují některé z posledních enkláv kontrolovaných opozicí, což od počátku vyvolávalo skepsi a podporovalo názor, že dohoda má pomoci Asadovi rozšířit jeho kontrolu nad syrským územím.

Navzdory počátční kritice čtyři deeskalační zóny zaznamenaly (v operační pauze íránsko-asadistických jednotek - KD) relativní pokles intenzity bojů během několika měsíců po podepsání. To posílilo narativ, podle nějž konflikt nyní slábne a směřuje k politickému řešení.

Avšak omezení bojů v deeskalačních zónách bylo patrně způsobeno tím, že provládní síly se přesunuly do východní Sýrie, aby obsadily poslední oblasti kontrolované IS. Jakmile boje ve východní Sýrii utichly, vláda aktivovala fronty v Idlíbu, Hamě a Východní Ghútě, což některé analytiky vedlo k otázce, zda dohoda o deeskalačních zónách nepomohla syrské vládě rozplánovat a načasovat její bitvy.

"Tyto deeskalační zóny slouží k tomu, aby umožnily režimu zvolit si, které bitvy chce vybojovat v určitém časovém okamžiku, zatímco ostatní zóny jsou deeskalovány," říká Faysal Itani z thinktanku Atlantic Council.

Režimní jednotky podporované ruským letectvem a íránskými milicemi postupují do hloubky údajných deeskalačních zón.

"Jestli tohle je deeskalace, pak si nechci ani představit, jak by vypadala eskalace," říká Sara Kayyaliová z Human Rights Watch.

"Sledujeme eskalaci nepřátelských aktivit, která jde daleko za hranice toho, co je nutné pro válku, a aktivně zabíjí civilisty, kteří jsou současně uvězněni v těchto zónách bez možnosti je opustit. To je smrtonosná past, nikoliv bezpečná zóna," dodává Kayyaliová.

Ačkoliv se někteří analytici domnívali, že jižní zóna funguje úspěšně, ani ona nezůstala ušetřena. Režimní síly se v lednu zmocnily povstalecké kapsy ve městě Bejt Džin nedaleko Golanských výšin, v jasném rozporu s dohodou. Thinktank Institute for the Study of War také varoval před dalším bezprostředně hrozícím útokem v jižní Sýrii, v rozporu s dohodou. To vyvolává otázku ohledně trvanlivosti deeskalační zóny garantované Washingtonem.

Zdroj v angličtině: ZDE