Polský činitel: "Izrael se stydí za pasivitu židů během holocaustu"

10. 2. 2018





Polský činitel se vyjádřil, že Izrael reagoval tak silně na nový polský zákon zakazující výraz "Polské tábory smrti", protože se stydí za pasivitu židů za druhé světové války



Poradce polského prezidenta tvrdí, že reakce Izraele na nový polský zákon, kriminalizující některé výroky o jednání Polska během druhé světové války, je důsledkem "pocitu hanby Izraele za to, že se židé během holocaustu chovali tak pasivně".



Andrzej Zybertowicz, profesor sociologie na Koperníkově univerzitě, který také působí jako poradce polského prezidenta Dudy, řekl v pátek v rozhovoru, že odpor Izraele proti novému polskému zákonu je "antipolský" a dokazuje, že se Izrael snaží "udržet si monopol na holocaust".

"Mnoho židů za druhé světové války udávalo a kolaborovalo. Myslím, že Izrael se s tím ještě nevyrovnal," řekl Zybertowicz v interview for deníkJeho výroky následují po otevřené vlně antisemitismu, která se v Polsku šíří po internetu a v některých vládou kontrolovaných polských médiích, poté, co izraelští činitelé protestovali proti novému polskému zákonu, který kriminalizuje výroky úmyslně připisující nacistické zločiny spáchané za druhé světové války nacisty okupovanému Polsku. Konflikt vedl k vlně obviňování židů v Polsku, a to dokonce i od vládních činitelů.Židé bývají občas obviňováni, píše izraelský deník, často za účelem ponižování, z pasivity během holocaustu. V rozporu s tím jsou významné akty židovského odporu, jako zejména povstání ve varšavském ghettu r. 1943. K menším povstáním docházelo v koncentračních táborech, včetně Sobiboru a Treblinky, kde zaútočili hladovějící neozbrojení vězni na po zuby ozbrojené německé stráže.V Izraeli se mnozí vědci, zabývající se holocaustem a rodiny osob, které holocaust přežily, mající kořeny v Polsku, obávají, že nový polský zákon umožní polské vládě potlačit skutečnost, že někteří Poláci se podíleli během druhé světové války na útlaku židů."V tomto sporu je jasně vidět, že se Izrael snaží udržet si monopol na holocaust," řekl Zybertowicz a dodal: "'Náboženství' holocaustu se stalo pro Izrael symbolickým štítem, který Izrael zneužívá, aby si vytvořil v mnoha částech světa pro sebe mimořádné postavení. Je to štít, který má bránit Izrael před jakoukoliv kritikou."Zdroj v angličtině ZDE