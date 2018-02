Sýrie: Utrpení milionů se zintenzivňuje, zatímco se svět dívá jinam

10. 2. 2018





Třináct milionů lidí v Sýrii zoufale potřebuje pomoc - avšak kdo ji poskytne?



Po sedmi letech vraždění, při němž zahynulo půl milionu lidských životů, násilí v Sýrii sílí. Mocní se snaží získat moc, území a zdroje a civilisté za to platí vlastní krví, píše redakční komentář deníku Guardian. Spojené národy varují před bezprecedentní intenzitou utrpení v zemi, která už byla svědkem tak strašlivých zločinů a takového zoufalství. Apely OSN, aby v Sýrii bylo uzavřeno příměří, jsou ignorovány.

Rozklad tzv. chalífátu Islámského státu ukázal množství válek probíhajících v Sýrii v ostrém světle. Hrozba od Islámského státu neskončila. Jeho bojovníci budou i nadále vraždit v regionu i jinde. Avšak jak se situace mění, vznikají a komplikují se další konflikty, jak se ukázalo tento týden. Jen ve čtvrtek usmrtily americké jednotky více než 100 Asadových bojovníků, když odrazily útok proti Američany ovládané zóně ve východní provincii Deir ez-Zor, zatímco ve východní Ghútě, která už trpí tak strašlivě od Bašára Asada, bylo téhož dne usmrceno 59 civilistů, včetně 15 dětí.Politické řešení původní krize je nedosažitelnější než kdy předtím. Selhaly nejen ženevské rozhovory, organizované OSN, ale i příliš sebevědomé ruské pokusy prosadit minulý měsíc dohodu v Soči. Asad zintenzivnil svou krvavou ofenzívu za vojenské vítězství: obléhá ve východní Ghútě 400 000 lidí. Damašek schválil Spojeným národům v roce 2017 jen čtvrtinu jejich žádostí o humanitární přístup do opozičních oblastí, letos dosud ani jednu. Avšak i když vzbouřenci prohráli, Asad ještě nezvítězil.Rusko zjistilo, že je jednodušší zemi bombardovat než vytvořit mír. Rusko chce mít v Sýrii strategické centrum a ovládat tamější zdroje zemního plynu a ropy, nechce ale účast v trvalé válce. Neshody mezi Asadovými stoupenci a vzájemná nedůvěra mezi nimi jsou více než jasné. Írán chce v Sýrii slabý stát a chce mít nad Sýrií vlastní vliv, pokud možno po oslabení vlivu Ruska.Mezitím jsou kurdské jednotky, které doufaly, že jejich příspěvek k boji proti Islámskému státu bude znamenat zvýšenou podporu ze Západu pro jejich dlouhodobé cíle, stejně jako obranu nově získaného území, jsou nyní pod útokem z Turecka, která chce jejich ambice zlikvidovat.Spojené státy chtějí zabránit reorganizaci Islámského státu či podobné organizace a chtějí pochytat jeho zbývající bojovníky, stabilizovat území a znovu prosadit svou roli v regionu proti sílící ruské moci, neutralizovat rostoucí moc Íránu a ujistit své spojence Saúdskou Arábii a Izrael. Tyto složité cíle jsou v rukou chaotické a nepředvídatelné vlády. I spojenci mají pochyby o tom, zda Spojené státy skutečně vědí, co chtějí, a v USA kritici varují před nekonečnou válkou. Příslib udržet v Sýrii americké jednotky riskuje nejen další konflikt s Asadem, ale i s Tureckem.Jak nebezpečí roste, množství Syřanů se znovu dává na útěk. Drsné útoky Asadova režimu na vzbouřenci ovládanou provincii Idlib vyhnaly z domovů od prosince nejméně 300 000 osob. Asi milion obyvatelů Idlibu do oblasti uprchlo z jiných míst, v některých případech po dohodě s vládou, poté, co jiné vzbouřenecké organizace byly poraženy.Celkem byla z domovů vyhnána polovina obyvatelstva Sýrie: šest milionů lidí uprchlo do zahraničí. Avšak nezájem a otevřené nepřátelství nyní nahrazuje starost, která kdysi vítala jejich trauma a zoufalství. Minulý rok uzavřelo před syrskými uprchlíky mnoho zemí hranice, anebo je začalo posílat zpátky. Země sousedící se Sýrií byly velkomyslnými příjemci uprchlíků, na rozdíl od bohatších zemí, které přijaly méně než 3 procenta zranitelných uprchlíků.Děsivé lidské utrpení v Sýrii dokazuje, že je naléhavě zapotřebí slušné, lidské mezinárodní reakce.Kompletní článek v angličtině ZDE